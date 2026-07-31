Оболєнський прокоментував замах на своє життя: перша заява командира Хартії
- Ігор Оболєнський уперше прокоментував спробу замаху на своє життя.
- Командир Хартії заявив, що терор свідчить про нездатність Росії досягти своїх цілей на полі бою.
Командир бригади Хартія Ігор Оболєнський уперше прокоментував замах на своє життя. Він заявив, що такі дії свідчать про неспроможність Росії досягти своїх цілей військовим шляхом, а також назвав замах ознакою страху ворога.
Спроба замаху на Оболєнського: що сказав командир
За словами Ігоря Оболєнського, російський терор є одним із методів ведення війни, до якого Кремль вдається тоді, коли не може реалізувати свої політичні цілі на полі бою.
– Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою, – наголосив командир.
Оболєнський також подякував українцям за підтримку після повідомлень про зірваний замах.
– Дякую всім за увагу і турботу, яку я отримав від вас. Це переконує мене, що наша робота є важливою для українців. Дякую за підтримку президенту України та народу України, – зазначив він.
На завершення командир наголосив, що спроба замаху лише підтверджує страх російської сторони перед діями українських військових.
– Замах – це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше, – заявив Оболєнський.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харкові правоохоронці запобігли замаху на командира бригади Хартія Ігоря Оболєнського.
За даними слідства, 69-річного харків’янина дистанційно завербували російські спецслужби, які видавали себе за представників СБУ. Для переконання чоловіка йому надіслали створене штучним інтелектом фейкове зображення, на якому Оболєнський нібито позував на тлі Кремля у футболці з російською символікою.
За інформацією правоохоронців, під час спроби нападу зброя у нападника не спрацювала, після чого його затримали.
Фото: Ігор Оболєнський