Командир бригади Хартія Ігор Оболєнський уперше прокоментував замах на своє життя. Він заявив, що такі дії свідчать про неспроможність Росії досягти своїх цілей військовим шляхом, а також назвав замах ознакою страху ворога.

Спроба замаху на Оболєнського: що сказав командир

За словами Ігоря Оболєнського, російський терор є одним із методів ведення війни, до якого Кремль вдається тоді, коли не може реалізувати свої політичні цілі на полі бою.

– Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою, – наголосив командир.

Оболєнський також подякував українцям за підтримку після повідомлень про зірваний замах.

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– Дякую всім за увагу і турботу, яку я отримав від вас. Це переконує мене, що наша робота є важливою для українців. Дякую за підтримку президенту України та народу України, – зазначив він.

На завершення командир наголосив, що спроба замаху лише підтверджує страх російської сторони перед діями українських військових.

– Замах – це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше, – заявив Оболєнський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харкові правоохоронці запобігли замаху на командира бригади Хартія Ігоря Оболєнського.

За даними слідства, 69-річного харків’янина дистанційно завербували російські спецслужби, які видавали себе за представників СБУ. Для переконання чоловіка йому надіслали створене штучним інтелектом фейкове зображення, на якому Оболєнський нібито позував на тлі Кремля у футболці з російською символікою.

За інформацією правоохоронців, під час спроби нападу зброя у нападника не спрацювала, після чого його затримали.

Фото: Ігор Оболєнський

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