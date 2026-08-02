В Беларуси приступили к формированию новой десантно-штурмовой бригады, которую планируют разместить вблизи Гомеля — примерно за 40 км от украинской границы.

Беларусь формирует новую десантно-штурмовую бригаду за 40 км от Украины

Как сообщил командующий сил специальных операций вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич в эфире телеканала белорусского Минобороны ВоенТВ, уже создан один батальон, а до конца года планируют сформировать еще один. Параллельно идет комплектование подразделений артиллерии, противовоздушной обороны, разведки и боевого обеспечения.

Ильюкевич утверждает, что часть военных подразделений уже сформирована, назначен офицерский состав и набран личный состав.

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В то же время, белорусские власти официально не объяснили, с какой целью создается новое военное соединение и какие задачи оно будет выполнять.

Ранее украинское военное руководство не исключало, что Россия может попытаться начать наступление на Черниговскую область. Основным направлением называли Брянскую область РФ, однако среди возможных сценариев рассматривалось и использование территории Белоруссии.

Президент Владимир Зеленский также сообщал, что служба внешней разведки фиксирует подготовку белорусской инфраструктуры к возможному расширению российской агрессии. В частности, вблизи границы достраивают дороги, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на направлениях к Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областям.

Украина продолжает усиливать оборону на белорусском направлении. Пограничники обустраивают противотанковые рвы, заграждения из колючей проволоки и бетонные укрепления, а также укрепляют позиции на островах Днепра. В Государственной пограничной службе заявляют, что ситуация на северной границе остается контролируемой.

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