У Білорусі розпочали формування нової десантно-штурмової бригади, яку планують розмістити поблизу Гомеля — приблизно за 40 км від українського кордону.

Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду за 40 км від України

Як повідомив командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич в ефірі телеканалу білоруського Міноборони ВоєнТВ.

За його словами, наразі вже створено один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Паралельно триває комплектування підрозділів артилерії, протиповітряної оборони, розвідки та бойового забезпечення.

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Ільюкевич стверджує, що частину військових підрозділів уже сформовано, призначено офіцерський склад і набрано особовий склад.

Водночас білоруська влада офіційно не пояснила, з якою метою створюється нове військове з’єднання та які завдання воно виконуватиме.

Раніше українське військове керівництво не виключало, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівську область. Основним напрямком називали Брянську область РФ, однак серед можливих сценаріїв розглядалося і використання території Білорусі.

Президент Володимир Зеленський також повідомляв, що Служба зовнішньої розвідки фіксує підготовку білоруської інфраструктури до можливого розширення російської агресії. Зокрема, поблизу кордону добудовують дороги, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів на напрямках до Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської областей.

Україна продовжує посилювати оборону на білоруському напрямку. Прикордонники облаштовують протитанкові рови, загородження з колючого дроту та бетонні укріплення, а також зміцнюють позиції на островах Дніпра. У Державній прикордонній службі заявляють, що ситуація на північному кордоні залишається контрольованою.

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