Пакет школьника снова доступен в приложении Дия. Украинские родители могут повторно подавать заявления на получение единовременной государственной помощи в размере 5 тыс. грн для подготовки детей к первому классу.

Об этом сообщили на страницах приложения Дия в социальных сетях.

Пакет школьника снова доступен в приложении Дия

После возобновления работы сервиса один из родителей, усыновитель или законный представитель ребенка может подать заявление на оформление Пакет школьника непосредственно через приложение Дия.

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Единовременную выплату в размере 5 тыс. грн можно использовать на подготовку первоклассника к новому учебному году. Средства разрешено потратить на приобретение книг, канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви и других необходимых товаров для обучения.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как подать заявление на Пакет школьника в приложении Дия

Чтобы оформить помощь, необходимо:

авторизоваться в приложении Дия;

открыть раздел Помощь от государства;

выбрать услугу Набор школьника;

выбрать ребенка, который в этом году идет в первый класс;

перейти к оформлению заявления;

открыть Дия.Карту в одном из уполномоченных банков, если ее еще нет;

выбрать специальный счет Забота о ребенке для зачисления средств;

проверить данные и подписать заявление с помощью Дия.Подписи.

Те, кто не пользуется электронными сервисами, могут подать заявление лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Возобновление приема заявлений позволяет украинским семьям заранее оформить государственную помощь и использовать ее для подготовки первоклассников к началу нового учебного года.

Отметим, что проект Пакет школьника реализуется по инициативе президента Украины Министерством социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством цифровой трансформации, Министерством образования и науки, Пенсионным фондом Украины и международными партнерами, в частности Программой развития ООН (ПРООН), правительствами Швеции и Швейцарии, а также проектом DECIDE.

Ранее Факты ICTV писали, какая ошибка может возникнуть при оформлении Пакета школьника в приложении Дія.

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