Пакет школьника снова доступен в Дие: как получить 5 тыс. грн до 1 сентября
- В Дие возобновили подачу заявлений на Пакет школьника.
- Родители первоклассников могут получить 5000 грн.
- Средства можно потратить на подготовку ребенка к школе.
Пакет школьника снова доступен в приложении Дия. Украинские родители могут повторно подавать заявления на получение единовременной государственной помощи в размере 5 тыс. грн для подготовки детей к первому классу.
Об этом сообщили на страницах приложения Дия в социальных сетях.
Пакет школьника снова доступен в приложении Дия
После возобновления работы сервиса один из родителей, усыновитель или законный представитель ребенка может подать заявление на оформление Пакет школьника непосредственно через приложение Дия.
Единовременную выплату в размере 5 тыс. грн можно использовать на подготовку первоклассника к новому учебному году. Средства разрешено потратить на приобретение книг, канцелярских принадлежностей, школьной одежды, обуви и других необходимых товаров для обучения.
Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, заявление подает законный представитель в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Как подать заявление на Пакет школьника в приложении Дия
Чтобы оформить помощь, необходимо:
- авторизоваться в приложении Дия;
- открыть раздел Помощь от государства;
- выбрать услугу Набор школьника;
- выбрать ребенка, который в этом году идет в первый класс;
- перейти к оформлению заявления;
- открыть Дия.Карту в одном из уполномоченных банков, если ее еще нет;
- выбрать специальный счет Забота о ребенке для зачисления средств;
- проверить данные и подписать заявление с помощью Дия.Подписи.
Те, кто не пользуется электронными сервисами, могут подать заявление лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Возобновление приема заявлений позволяет украинским семьям заранее оформить государственную помощь и использовать ее для подготовки первоклассников к началу нового учебного года.
Отметим, что проект Пакет школьника реализуется по инициативе президента Украины Министерством социальной политики, семьи и единства совместно с Министерством цифровой трансформации, Министерством образования и науки, Пенсионным фондом Украины и международными партнерами, в частности Программой развития ООН (ПРООН), правительствами Швеции и Швейцарии, а также проектом DECIDE.
Ранее Факты ICTV писали, какая ошибка может возникнуть при оформлении Пакета школьника в приложении Дія.