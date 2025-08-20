Помилка при оформленні Пакунка школяра в Дії: найпоширеніші причини та вирішення

Від 18 серпня в застосунку Дія з’явилася можливість оформити послугу Пакунок школяра. Батьки першокласників одразу почали подавати заявки, однак багато хто зіткнувся з труднощами, адже під час спроби оформлення на екрані з’являються повідомлення про помилку.

Що означає помилка при оформленні Пакунок школяра в Дії, та як її виправити, читайте в нашому матеріалі.

Помилка при оформленні Пакунок школяра: причина

Найпоширеніші помилки виглядають так:

Послуга не доступна. Інформація про вас та дитину ще не внесена до електронної системи управління освітою або внесена з помилкою. Зверніться до школи для уточнення даних.

Дитина не зарахована до школи.

Такі повідомлення означають, що Пенсійний фонд не знайшов у базі РНОКПП (номер картки платника податків) дитини чи одного з батьків.

Причиною цього найчастіше є те, що школа або ще не внесла дані першокласника до системи АІКОМ-2, або зробила це з помилками (наприклад, неправильно вказала номер документа, ПІБ чи інші персональні дані).

Як працює сервіс

Дані про першокласників надходять до Дії безпосередньо від шкіл.

Алгоритм виглядає так:

спочатку заклад освіти вносить інформацію до системи МОН,

далі вона щотижня передається до Пенсійного фонду,

вже звідти інтегрується у Дію.

Помилка при оформленні Пакунок школяра в Дії: що робити

Більшість помилок, з якими стикаються батьки під час подання заявки, пов’язані не з Дією, а з відсутністю або некоректністю даних у шкільному реєстрі. Тому головне рішення – це перевірити і виправити інформацію в школі, щоб послуга запрацювала коректно.

Помилка при оформленні Пакунок школяра, що робити:

Батькам потрібно звернутися безпосередньо до школи, щоб перевірити, чи внесена інформація до АІКОМ-2 (саме ця система використовується для першокласників).

Якщо виявиться неточність, заклад освіти має оновити дані. Після цього інформація автоматично синхронізується з Пенсійним фондом і Дією.

Помилка при оформленні Пакунок школяра: куди звертатися

У службі підтримки Дія на наш запит повідомили, що Дія виконує роль технічного адміністратора послуги. У підтримці Дія зазначили, що зазвичай працівники закладів освіти повертаються з щорічних відпусток у середині серпня.

До цього часу технічна команда АІКОМ-2 (шкільний реєстр) займалася налаштуванням середовищ, на яких працює система, та усувала помилки у функціоналі. Це необхідно, аби заклади освіти могли увійти в систему та внести дані про майбутніх першокласників.

Лише після офіційного підтвердження від технічної команди про завершення всіх необхідних робіт МОН надсилає листи з алгоритмом дій для зарахування дітей.

– На сьогодні АІКОМ-2 заповнений приблизно на 50%. Решта поступово отримають можливість скористатися сервісом, коли заклади освіти, згідно з інструкцією МОН, внесуть дані до кінця серпня, – повідомили в Дії.

Нетипові помилки при оформленні Пакунок школяра в Дії

Є й інші причини відмови. Наприклад: якщо у заявника немає ID-картки чи закордонного паспорта, то послуга в Дії буде недоступна, адже заявку потрібно підписати електронним підписом.

У такій ситуації батьки можуть оформити допомогу особисто в органах Пенсійного фонду України. Такий варіант працює з 19 серпня 2025 року.

Ще одне поширене запитання стосується свідоцтва про народження. У деяких випадках у Дії воно не відображається (наприклад, коли мама змінила прізвище після реєстрації дитини).

Це не є проблемою, адже для оформлення Пакунка школяра наявність свідоцтва про народження у застосунку не потрібна.

