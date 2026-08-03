Пакунок школяра знову доступний у Дії. Українські батьки можуть повторно подавати заяви на отримання одноразової державної допомоги у розмірі 5 тис. грн для підготовки дітей до першого класу.

Про це повідомили на сторінках застосунку Дія в соцмережах.

Пакунок школяра знову доступний у Дії

Після відновлення роботи сервісу один із батьків, усиновлювач або законний представник дитини може подати заяву на оформлення Пакунка школяра безпосередньо через застосунок Дія.

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Одноразову виплату у розмірі 5 тис. грн можна використати на підготовку першокласника до нового навчального року. Кошти дозволено витратити на придбання книжок, канцелярського приладдя, шкільного одягу, взуття та інших необхідних товарів для навчання.

Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Як подати заяву на Пакунок школяра в Дії

Щоб оформити допомогу, необхідно:

авторизуватися у застосунку Дія;

відкрити розділ Допомога від держави;

обрати послугу Пакунок школяра;

вибрати дитину, яка цьогоріч іде до першого класу;

перейти до оформлення заяви;

відкрити Дія.Картку в одному з уповноважених банків, якщо її ще немає;

обрати спеціальний рахунок Турбота для дитини для зарахування коштів;

перевірити дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

Ті, хто не користується електронними сервісами, можуть подати заяву особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Відновлення прийому заяв дає змогу українським родинам заздалегідь оформити державну допомогу та використати її для підготовки першокласників до початку нового навчального року.

Зауважимо, що проєкт Пакунок школяра реалізується за ініціативи президента України Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством освіти і науки, Пенсійним фондом України та міжнародними партнерами, зокрема Програмою розвитку ООН (ПРООН), урядами Швеції та Швейцарії, а також проєктом DECIDE.

Раніше Факти ICTV писали, якою може бути помилка при оформленні Пакунка школяра в Дії.

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