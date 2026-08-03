Около 90% производств, касающихся злоупотреблений при обеспечении теплом и энергоресурсами коммунальных учреждений накануне отопительного сезона, направили в суд.

Об этом заявил временный исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Подготовка к зиме: какие дела направили в суд

По словам Цуцкиридзе, с начала полномасштабной войны в Нацполиции расследовали более 100 уголовных производств по злоупотреблениям при обеспечении теплом и энергоресурсами перед отопительным сезоном.

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Он рассказал, что уже почти 90% из них правоохранители направили в суд.

Речь идет о поставках некачественного угля в школы и больницы, фактически не переданные дрова и топливные брикеты, завышение стоимости газа, электроэнергии и тепловой энергии, замену генераторов, котлов и радиаторов, а также оплату работ, которые на самом деле не выполнялись.

Цуцкидзе обратил внимание, что ущерб по отдельным делам составляет от 50 тыс. до почти 70 млн грн.

Как утверждает в. и. о. главы Нацполиции, фигурантов дел чаще всего привлекают к ответственности за завладение бюджетными деньгами, злоупотребление служебным положением, служебный подлог и халатность.

За эти преступления предусмотрено тюремное заключение сроком от пяти до восьми лет, а за особо крупные суммы или действия в организованной группе – до 12 лет с конфискацией имущества.

Такие же сроки заключения предусмотрены за служебные преступления с тяжкими последствиями.

Сейчас общины готовят объекты энергетики накануне зимы, поэтому эту категорию производств поставили на отдельный контроль руководства Нацполиции, утверждает Цуцкиридзе.

Источник : ЦензорНЕТ

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