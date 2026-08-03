Близько 90% проваджень, які стосуються зловживань під час забезпечення теплом та енергоресурсами комунальних установ напередодні опалювального сезону, направили до суду.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків очільника Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

Підготовка до зими: які справи направили до суду

За словами Цуцкірідзе, з початку повномасштабної війни у Нацполіції розслідували понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань під час забезпечення теплом та енергоресурсами перед опалювальним сезоном.

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Він розповів, що вже майже 90% з них правоохоронці скерували до суду.

Йдеться про постачання неякісного вугілля до шкіл і лікарень, фактично не передані дрова та паливні брикети, завищення вартості газу, електроенергії та теплової енергії, підміну генераторів, котлів і радіаторів, а також оплату робіт, які насправді не виконувалися.

Цуцкірідзе звернув увагу, що збитки в окремих справах становлять від 50 тис. до майже 70 млн грн.

Як стверджує т. в. о. очільника Нацполіції, фігурантів справ найчастіше притягують до відповідальності за заволодіння бюджетними грошима, зловживання службовим становищем, службове підроблення та недбалість.

За ці злочини передбачено тюремне ув’язнення на термін від п’яти до восьми років, а за особливо великі суми або дії в організованій групі – до 12 років з конфіскацією майна.

Такі ж терміни ув’язнення передбачено за службові злочини з тяжкими наслідками.

Наразі громади готують об’єкти енергетики напередодні зими, тому цю категорію проваджень поставили на окремий контроль керівництва Нацполіції, стверджує Цуцкірідзе.

Джерело : ЦензорНЕТ

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