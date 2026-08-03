У Києві військовослужбовця зі статусом СЗЧ затримали за вбивство сусіда по хостелу
- У хостелі Дніпровського району Києва сталося смертельне ножове поранення.
- Під час конфлікту 51-річний чоловік ударив сусіда ножем у серце.
У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сусіда по хостелу.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.
Вбивство у хостелі Києва: що відомо
До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від медиків, які прибули на виклик до хостелу на вулиці Митрополита Шептицького. У приміщенні вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.
На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного управління та столичного главку поліції, а також судово-медичний експерт.
Правоохоронці встановили, що між двома мешканцями хостелу виник словесний конфлікт.
За даними слідства, 51-річний уродженець Запорізької області, який тривалий час проживав у хостелі, схопив кухонний ніж та вдарив 34-річного уродженця Київської області у серце.
Потерпілий проживав у хостелі лише два дні. Від отриманого поранення він помер на місці.
Уже за годину після злочину оперативники Дніпровського управління поліції спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу та кінологами столичного главку розшукали та затримали підозрюваного неподалік місця події.
У поліції повідомили, що затриманим виявився військовослужбовець, який перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).
Слідчі Дніпровського управління поліції Києва за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.