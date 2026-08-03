У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сусіда по хостелу.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.

Вбивство у хостелі Києва: що відомо

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від медиків, які прибули на виклик до хостелу на вулиці Митрополита Шептицького. У приміщенні вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням.

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На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного управління та столичного главку поліції, а також судово-медичний експерт.

Правоохоронці встановили, що між двома мешканцями хостелу виник словесний конфлікт.

За даними слідства, 51-річний уродженець Запорізької області, який тривалий час проживав у хостелі, схопив кухонний ніж та вдарив 34-річного уродженця Київської області у серце.

Потерпілий проживав у хостелі лише два дні. Від отриманого поранення він помер на місці.

Уже за годину після злочину оперативники Дніпровського управління поліції спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу та кінологами столичного главку розшукали та затримали підозрюваного неподалік місця події.

У поліції повідомили, що затриманим виявився військовослужбовець, який перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело : Нацполіція

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