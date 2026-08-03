Кабинет Министров временно скорректировал минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды аграрной продукции из-за российского террора в Черном море.

Такое решение призвано предотвратить остановку экспорта зерновых и масличных культур, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Кабмин скорректировал минимальные экспортные цены на агропродукцию

По его словам, установленные ранее минимальные экспортные цены из-за подорожания логистики и снижения внутренних закупочных цен стали экономически недостижимыми для заключения контрактов.

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— Это решение поможет разблокировать для производителей возможность продавать и экспортировать свою продукцию. Это один из практических шагов поддержки наших производителей и экспортеров, согласованных с представителями отрасли накануне, – отметил Корецкий.

Премьер-министр поручил безотлагательно подготовить план развития переработки украинской агропродукции, чтобы больше продукции производилось и перерабатывалось именно в Украине.

Корецкий сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия ежедневно мониторит ситуацию.

Если обстоятельства будут меняться, правительство оперативно будет принимать необходимые решения.

— Готовим и другие шаги для стабилизации ситуации в агросекторе, – добавил премьер.

Напомним, 2 августа Сергей Корецкий провел срочное совещание с представителями аграрного бизнеса и профильных ассоциаций из-за усиления российских атак на портовую инфраструктуру и суда с агропродукцией.

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