Кабінет Міністрів тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види аграрної продукції через російський терор у Чорному морі.

Таке рішення покликане запобігти зупинці експорту зернових та олійних культур, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Уряд скоригував мінімальні експортні ціни на агропродукцію

За його словами, встановлені раніше мінімальні експортні ціни через подорожчання логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін стали економічно недосяжними для укладання контрактів.

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– Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію. Це один із практичних кроків підтримки наших виробників та експортерів, узгоджених із представниками галузі напередодні, – зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося та перероблялося саме в Україні.

Корецький повідомив, що Міністерство аграрної політики та продовольства щодня моніторить ситуацію.

Якщо обставини змінюватимуться, уряд оперативно ухвалюватиме необхідні рішення.

– Готуємо й інші кроки для стабілізації ситуації в агросекторі, – додав прем’єр.

Нагадаємо, 2 серпня Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками аграрного бізнесу та профільних асоціацій через посилення російських атак на портову інфраструктуру та судна з агропродукцією.

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