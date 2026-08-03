В Одесі чоловік замовив вбивство судді за $40 тисяч: виконавцем обрав військового
В Одесі затримали чоловіка, який намагався організувати замовне вбивство судді одного з районних судів.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Замах на вбивство судді в Одесі
За інформацією ДБР, викрито та затримано чоловіка, який намагався організувати замовне вбивство судді одного з районних судів Одеси.
У Державному бюро розслідувань зазначають, що підозрюваний був знайомий із суддею та планував заволодіти його грошима, тому він вирішив організувати вбивство чоловіка.
За даними слідства, чоловік запропонував військовослужбовцю $40 тис. за його вбивство.
У ДБР розповіли, що військовий зробив вигляд, що погодився брати участь у замаху, проте насправді почав співпрацювати зі слідством.
Зазначається, що чоловік ретельно планував задумане та здійснював підготовку в кілька етапів. На фінальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах. Організатора затримали під час передавання частини грошей для купівлі зброї.
Як повідомили в ДБР, чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів – ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.