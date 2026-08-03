В Одесі затримали чоловіка, який намагався організувати замовне вбивство судді одного з районних судів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Замах на вбивство судді в Одесі

За інформацією ДБР, викрито та затримано чоловіка, який намагався організувати замовне вбивство судді одного з районних судів Одеси.

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У Державному бюро розслідувань зазначають, що підозрюваний був знайомий із суддею та планував заволодіти його грошима, тому він вирішив організувати вбивство чоловіка.

За даними слідства, чоловік запропонував військовослужбовцю $40 тис. за його вбивство.

У ДБР розповіли, що військовий зробив вигляд, що погодився брати участь у замаху, проте насправді почав співпрацювати зі слідством.

Зазначається, що чоловік ретельно планував задумане та здійснював підготовку в кілька етапів. На фінальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах. Організатора затримали під час передавання частини грошей для купівлі зброї.

Як повідомили в ДБР, чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів – ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Фото : ДБР

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