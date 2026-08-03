Одним із важливих напрямків роботи для українських послів має стати підготовка до зими. Йдеться про пошук необхідних систем або ракет до протиповітряної оборони.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час наради з послами у Києві.

Зеленський про роботу послів щодо ППО України

– Цього року зима теж очевидний пріоритет. У відносинах з партнерами для України зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли запрацюють всі дипломатичні зусилля, далекобійні зусилля України, наші мідлстрайки, – сказав він.

За словами Зеленського, санкції партнерів досягнуть саме того рівня тиску, щоб у Російської Федерації не залишилося іншої альтернативи, крім миру.

Зараз дивляться

Президент стверджує, що українська сторона докладатиме зусиль, щоб це відбулося до зими. Однак він наголосив, що Росія хоче затягувати війну.

Крім цього, Зеленський наголосив, що пріоритетами до підготовки на цю зиму є ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, AMP-T, Nasams та інших.

На думку президента, вся необхідна зброя для української авіації – це те, що точно потрібно для захисту.

Зеленський додав, що кожен український посол має розуміти які трансформатори і у кого шукати.

За його словами, також вони мають орієнтуватися в домовленостях щодо імпорту, обсягу газу, транскордонних рішеннях, які можуть підтримати Україну.

Водночас кожен посол України повинен знати, скільки ракет для ППО є в країні та як зробити так, щоб це озброєння залишалося не десь на складах, а надійшло до пускових установок в Україні.

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