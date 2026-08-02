Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае Румыния провела контролируемый подрыв скалы, чтобы направить больше воды к атомной электростанции в Чернаводе.

Критическая засуха уже сказывается на энергетике и судоходстве в нескольких странах региона, пишет Digi24.

Зачем взорвали скалу на Дунае

По данным румынского телеканала, контролируемый взрыв произошел в районе рукава Бала. Он стал подготовительным этапом более масштабной операции по изменению направления течения воды.

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По информации местных властей, из-за особенностей рельефа значительная часть воды в настоящее время направляется в рукав Бала, тогда как в Старый Дунай, откуда осуществляется водозабор для Чернаводской АЭС, ее поступает недостаточно.

После подрыва власти планируют установить четыре баржи, загруженные примерно 500 тоннами камней. Они должны изменить направление течения и увеличить объем воды, поступающей в питающий канал электростанции.

Параллельно речная администрация проводит дноуглубительные работы. В то же время в Агентстве водных ресурсов Румынии предупредили, что операция является технически сложной и не гарантирует полного решения проблемы.

На реализацию экстренных мер правительство страны выделило 7 млн леев (около 68,5 млн гривен, – Ред.)

Кризис вызвала продолжительная засуха. На входе в дельту Дуная сток воды составляет всего 1 590 кубометров в секунду, тогда как средний многолетний показатель достигает 4 700 кубометров в секунду.

Из-за резкого падения уровня воды уже возникли серьезные трудности с судоходством. На отдельных участках реки суда не могут двигаться с полной загрузкой, а некоторые баржи сели на мель.

Энергетический кризис охватывает несколько стран

Последствия меления Дуная ощущают на себе и соседние государства. Так, в Сербии на гидроэлектростанции Железные Ворота производство электроэнергии сократилось примерно до 20-30 % от максимальной мощности из-за критически низкого притока воды.

В Венгрии ситуация еще сложнее. Премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что из-за рекордно низкого уровня Дуная впервые за 44 года эксплуатации может полностью остановиться атомная электростанция Пакш.

По его словам, в течение ближайших 24-72 часов страна рискует потерять около 2 000 МВт генерирующих мощностей.

На этом фоне Министерство энергетики Румынии уже начало консультации с крупными промышленными предприятиями, призывая их добровольно переносить энергоемкое производство на дневные часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в вечерний пик.

По прогнозам гидрологов, уровень воды в Дунае продолжит снижаться как минимум в течение следующих двух недель. Это может еще больше затруднить работу энергетических объектов и судоходства в странах Дунайского региона.

Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что августовская жара может увеличить потребление электроэнергии.

Энергосистему готовят к максимальным нагрузкам.

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