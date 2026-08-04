Запорізька атомна електростанція знову втратила зовнішнє електропостачання. Внаслідок цього ЗАЕС близько години працювала на дизель-генераторах, які є резервним джерелом живлення для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє ПАТ Національна атомна енергогенерувальна компанія Енергоатом.

Блекаут на Запорізькій АЕС 4 серпня

За інформацію Енергоатому, 4 серпня Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє електропостачання. Проте вже о 14:20 енергопостачання на ЗАЕС було відновлено.

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Там зазначають, що аналогічна ситуація сталася лише кілька днів тому – у суботу, 1 серпня.

В Енергоатомі стверджують, що це вже 12-й блекаут Запорізької АЕС з початку року та 24-те знеструмлення на станції з початку російської окупації. У компанії звернули увагу, що половина всіх блекаутів ЗАЕС відбулася саме у цьому році.

За даними Енергоатому, кожна втрата зовнішнього живлення на Запорізькій атомній електростанції створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці.

– Залежність найбільшої атомної електростанції Європи від дизель-генераторів – неприпустима. Це є черговим свідченням критичних ризиків, спричинених незаконною окупацією Запорізької АЕС, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують в компанії, лише повернення Запорізької АЕС під повний контроль України та її оператора АТ НАЕК Енергоатом може гарантувати безпечну експлуатацію станції.

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