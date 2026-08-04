Військові, звільненим умовно-достроково від відбування покарання для проходження служби за контрактом, отримали право на щорічні відпустки та переведення між підрозділами ЗСУ. Також вони матимуть тепер більше підстав для звільнення.

Відповідний закон №15225 підписав президент України Володимир Зеленський, йдеться на сайті Верховної Ради.

Щорічна відпустка для військових серед колишніх засуджених

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

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Як повідомляє Міністерство оборони України, до ухвалення закону військові серед колишніх засуджених мали право лише відпустки за сімейними обставинами, з інших поважних причин (тривалістю не більше 10 днів) та на лікування.

Тепер для них доступні інші види відпусток. Зокрема, щорічна основна відпустка тривалістю 15 днів може надаватися за рішенням командира. Проте це відбувається за таких умов:

припинено адміністративний нагляд щодо військового;

він прослужив не менше одного року з дня набрання чинності контракту.

Військовослужбовці можуть ділити цю відпустку на частини зі збереженням матеріального та грошового забезпечення, а також отримати допомогу на оздоровлення в розмірі місячного ГЗ.

Таку відпустку можна отримати, якщо основна її частина становитиме не менше 10 днів. Крім цього, у відповідному підрозділі не має бути одночасно відсутніми понад 30% загальної кількості бійців.

Надання щорічної основної відпустки можливе лише за рішенням командира та за особистим бажанням військовослужбовця. Водночас до тривалості основної та додаткової відпусток (за сімейними обставинами до 10 днів) додається час на проїзд по Україні – до двох діб в один бік.

Інші види відпусток для військових серед колишніх засуджених

Колишні засуджені військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право на неподільну 90-денну додаткову відпустку зі збереженням виплат за власним бажанням.

Крім того, українським захисницям надається відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Водночас відпустки для лікування після хвороб чи поранень надаються зі збереженням грошового та матеріального забезпечення у порядку, визначеному Міністерством оборони.

Переведення між підрозділами для колишніх засуджених

Військовослужбовці серед колишніх засуджених можуть проходити службу за контрактом виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин, стверджують у Міноборони.

Проте вони зможуть переводитися між підрозділами ЗСУ, якщо відслужили не менше одного року за контрактом у спеціалізованих підрозділах і проти них припинено адміністративний нагляд.

Водночас такі військові зможуть перевестися до підрозділів забезпечення, незалежно від терміну служби, після хвороби або поранення. Для цього їм потрібен висновок ВЛК щодо хвороби або поранення, отриманих внаслідок захисту України.

Підстави для дострокового припинення контракту

Для військовослужбовців серед колишніх засуджених передбачено звільнення у зв’язку з новим вироком, який передбачає обмеження або позбавлення волі, або у зв’язку із закінченням особливого періоду, або оголошенням рішення про демобілізацію.

Раніше вони мали право на звільнення лише за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК про повну або часткову непридатність з переоглядом через 6-12 місяців.

Як розповіли в Міноборони, новий закон передбачає, що якщо такі військові не проявили бажання продовжувати службу, то можуть звільнитися:

за станом здоров’я – через інвалідність чи хворобу, отриману внаслідок поранення чи виконання обов’язків військової служби;

після звільнення з полону.

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