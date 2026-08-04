Україна розраховує, що удари по об’єктах на території РФ у поєднанні з посиленням санкційного тиску з боку партнерів можуть змусити російського правителя Володимира Путіна припинити війну вже цієї осені.

Шмигаль про можливу нову тактику терору з боку РФ

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль у коментарі Politico.

За його словами, якщо цього не станеться, країна може зіткнутися з новою хвилею російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку. Це може стати продовженням минулорічної кампанії, через яку українські міста залишалися без електроенергії та тепла.

Зараз дивляться

Шмигаль зазначив, що нині Росія, ймовірно, намагатиметься знищити українські системи водопостачання. Минулої зими окупанти переважно атакували об’єкти електро- та теплопостачання.

За словами міністра, відсутність електроенергії можна певний час витримати за наявності газу та води, однак прожити понад три дні без водопостачання і каналізації надзвичайно складно.

– Мета Росії зараз — знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але під час відключень електроенергії можна було вижити, якби у вас був газ і вода. Важко прожити більше трьох днів без води та каналізації, — сказав Шмигаль.

Для захисту критичної інфраструктури взимку Україні необхідні ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, які здатні збивати російські балістичні ракети.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україні потрібно близько 300 таких перехоплювачів. Водночас запаси США скоротилися через війну проти Ірану, тому Київ та його союзники закликають Іспанію, Грецію та інші країни передати Україні частину власних ракет PAC-3.

Зеленський також наголосив, що продовження українських ударів по Росії разом із посиленням санкцій залишається одним із ключових пріоритетів.

За його словами, такий тиск має залишити Москві лише один можливий варіант — погодитися на мир.

Водночас президент застеріг, що Путін, найімовірніше, розраховує ще більше затягнути війну, тому Україна має готуватися до чергової зимової кампанії РФ проти енергетики.

Крім зміцнення оборонних спроможностей, Україна працює над підвищенням стійкості енергетичної системи та критичної інфраструктури, заявив Шмигаль.

Зокрема, для об’єктів зберігання електроенергії, води й газу зводять спеціальні захисні споруди, які мають убезпечити їх від російських ударів.

Також у регіонах встановлюють модульні котельні та генератори. Вони мають менші розміри й розташовуються децентралізовано, тому Росії складніше одночасно вивести їх із ладу.

Шмигаль наголосив, що стабільне електропостачання необхідне Україні для виробництва зброї, роботи систем водопостачання, лікарень і промислових підприємств. Російські атаки на енергетику також загрожують залишити мільйони людей без тепла у власних домівках.

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