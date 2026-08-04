В Украине задержали еще двоих корректировщиков, которые наводили российские удары по Запорожью. Один из них – бывший руководитель цеха поставки местного оборонного завода, а другой – безработный.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Задержание двух корректировщиков ударов по Запорожью

По информации СБУ, оба мужчины действовали порознь, но входили в агентурную группу, которая имела общего куратора из России.

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Враг ставил задачу перед обоими корректировщиками, чтобы те искали и передавали информацию о предприятиях оборонно-промышленного комплекса и местах временно базирования Сил обороны.

По данным следствия, бывший руководитель цеха поставок оборонного завода собирал разведывательные данные через своих бывших коллег под видом товарищеских разговоров.

В то же время российский агент отслеживал перемещение украинских защитников возле линии фронта, когда ездил на рядом расположенную дачу. Мужчина использовал статус многодетного отца, чтобы проезжать блокпосты без проблем.

Другой гражданин скрывался от мобилизации и почти не выходил из дома, утверждают в СБУ. Он использовал жену, чтобы собирать разведданные.

По просьбе мужа она сообщала ему о местах сосредоточения личного состава, технике и маршрутах перемещения Сил обороны.

Всю найденную информацию агенты передавали представителю ФСБ, находящемуся на временно оккупированной территории Украины. Им оказался их давний знакомый, участвовавший в дистанционной вербовке обоих мужчин.

Их задержали, а во время обысков у них изъяли компьютерную технику и смартфоны с доказательствами работы на Россию.

Задержанным сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказали в СБУ, обоим мужчинам грозит пожизненное тюремное заключение с конфискацией имущества.

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