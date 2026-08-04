В Україні затримали ще двох коригувальників, які наводили російські удари по Запоріжжю. Один з них – колишній керівник цеху постачання місцевого оборонного заводу, а інший – безробітний.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Затримання двох коригувальників ударів по Запоріжжю

За інформацією СБУ, обидва чоловіки діяли порізно, але входили до агентурної групи, яка мала спільного куратора з Росії.

Зараз дивляться

Ворог ставив завдання перед обома коригувальниками, щоб ті шукали та передавали інформацію про підприємства оборонно-промислового комплексу та місця тимчасово базування Сил оборони.

За даними слідства, колишній керівник цеху постачання оборонного заводу збирав розвідувальні дані через своїх колишніх колег під виглядом товариських розмов.

Водночас російський агент відстежував переміщення українських захисників поблизу лінії фронту, коли їздив на поруч розташовану дачу. Чоловік використовував статус багатодітного батька, щоб проїжджати блокпости без проблем.

Інший громадянин переховувався від мобілізації та майже не виходив з оселі, стверджують в СБУ. Він використовував дружину, щоб збирати розвіддані.

На прохання чоловіка вона повідомляла йому про місця зосередження особового складу, техніки та маршрути переміщення Сил оборони.

Всю знайдену інформацію агенти передавали представнику ФСБ, який перебуває на тимчасово окупованій території України. Ним виявився їхній давній знайомий, який брав участь у дистанційному вербуванні обох чоловіків.

Їх затримали, а під час обшуків у них вилучили комп’ютерну техніку і смартфони з доказами роботи на Росію.

Затриманим повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111) Кримінального кодексу України.

Як розповіли в СБУ, обом чоловікам загрожує довічне тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.