Служба безпеки України попередила про активізацію російських спецслужб, які намагаються вбивати українських військових за допомогою так званих “медових пасток”.

СБУ про “медові пастки”: РФ готує замахи на військових

За даними військової контррозвідки СБУ, росіяни організовують онлайн-знайомства та фіктивні побачення, щоб заманити військовослужбовців Сил оборони у заздалегідь підготовлені місця для здійснення замахів.

Лише від початку 2026 року СБУ вдалося запобігти понад 50 таким випадкам.

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Для пошуку потенційних жертв російські спецслужби переважно використовують сайти знайомств і тематичні чати в месенджерах. Ворожі агенти створюють фейкові акаунти, спілкуються з українськими військовими та пропонують їм романтичні або близькі стосунки.

Згодом чоловікам призначають зустрічі у визначених місцях, де росіяни планують їх убити. Найчастіше для цього використовують саморобні вибухові пристрої, які заздалегідь встановлюють на місці запланованого теракту.

Крім того, російські спецслужби застосовують смертельно небезпечні отрути, виготовлені з наркотичних, психотропних та інших хімічних речовин.

Зокрема, у березні 2025 року на Харківщині затримали агентку ФСБ, яка під виглядом волонтерської допомоги передала військовослужбовцю ЗСУ продукти та ліки з домішками отрути.

В іншому випадку російська агентка надіслала українському військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу метадону. Потім вона запропонувала чоловікові випити напій під час онлайн-побачення через відеозв’язок.

Співробітники СБУ вчасно перехопили посилку. Проведена експертиза підтвердила наявність у пляшці отруйних речовин, які могли спричинити смерть людини.

Ще один замах стався у січні 2026 року в Запоріжжі. Тоді військова контррозвідка СБУ затримала агента-кілера ФСБ, який намагався вбити українського військового ножем.

За матеріалами слідства, російські спецслужби заманили захисника до промислової зони міста, запропонувавши йому зустріч із дівчиною із сайту знайомств.

Однак замість неї на місце прийшов чоловік у балаклаві. Він напав на військового зі спини та завдав йому шість ножових поранень у шию, груди, живіт і праву ногу.

Правоохоронці затримали нападника, а також встановили жінку, яка за завданням ФСБ спілкувалася з потерпілим із фейкового акаунта та виманила його на місце запланованого вбивства.

Розслідування цих та інших випадків тривають за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду, умисне вбивство та терористичний акт.

Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ закликали українців, зокрема військовослужбовців Сил оборони, бути пильними під час спілкування в інтернеті та не погоджуватися на підозрілі пропозиції від незнайомців.

Про підозрілих осіб і предмети, спроби вербування, діяльність російських спецслужб, а також використані ними сторінки в соцмережах та інтернеті закликають повідомляти Службі безпеки України.

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