Україна вже кілька днів поспіль потерпає від сильної спеки. У столиці стовпчики термометрів наближаються до +35°C, а синоптики попереджають, що найспекотніші дні ще попереду.

Проте багато киян сподіваються на довгоочікуване похолодання та дощі.

Чи справді кліматична ситуація незабаром зміниться і якою буде погода у Києві на серпень 2026, з’ясовували Факти ICTV.

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Прогноз погоди у Києві на серпень 2026: коли прийде похолодання

За інформацією Українського гідрометцентру, упродовж 4-6 серпня погоду в Києві визначатиме антициклон. Це означає, що опадів майже не буде, вітер залишатиметься слабким, а температура повітря дуже високою.

Синоптики прогнозують теплі ночі та сильну спеку вдень. Найвищі температури очікуються 6 серпня.

Втім, уже 7 серпня ситуація почне змінюватися. До столиці наблизиться атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі та грози.

Найвідчутніше послаблення спеки очікується 8 серпня. За прогнозом Укргідрометцентру, після проходження фронту максимальна температура вдень знизиться з близько +35°C до +26…+31°C.

Схожий прогноз озвучила й синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, спека в Україні досягне піку 6 серпня, після чого розпочнеться поступове зниження температури.

Якщо спочатку зміни відчують західні області, то вже 8-9 серпня прохолодніше повітря пошириться на більшу частину країни, зокрема й центральні області.

Погода Київ на серпень 2026: яким буде останній місяць літа

Попри короткочасне похолодання на початку другої декади місяця, серпень загалом обіцяє бути теплішим за звичайний.

За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, середня місячна температура в Україні становитиме +21…+25°C, що приблизно на 2°C вище за кліматичну норму.

Але із опадами ситуація виглядає спокійніше. Очікується, що місячна кількість опадів відповідатиме кліматичній нормі у 34-60 мм, тобто серпень не прогнозують ані надто посушливим, ані надмірно дощовим.

Таким чином, після кількох дуже спекотних днів кияни вже наприкінці першого тижня серпня можуть розраховувати на більш комфортну температуру та короткочасні дощі. Проте загалом останній місяць літа, за прогнозом синоптиків, залишиться теплішим, ніж зазвичай, тож періоди спеки ще можуть повертатися.

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