Повторяет сценарий изоляции Покровска: ISW о тактике РФ по Крепостному поясу на Донетчине
- Российские войска, по оценке ISW, воспроизводят элементы кампании воздушной изоляции, которую ранее применяли перед продвижением в районах Покровска и Гуляйполя.
- Аналитики назвали основные цели РФ и отметили, что Москва пытается бить по логистике, локомотивам и мостам.
Российские войска воспроизводят отдельные элементы кампании по воздушному перекрытию боевого поля, которую проводили летом и осенью 2025 года.
Тогда подобные действия создали предпосылки для наступления РФ в районах Покровска и Гуляйполя в конце года. Сейчас оккупанты могут применять подобную тактику, готовясь к наступательным операциям против так называемого Крепостного пояса в Донецкой области.
РФ повторяет сценарий изоляции Покровска для наступления на Крепостной пояс
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики объяснили, что термин BAI — воздушное перекрытие боевого поля — предполагает применение авиации и других средств поражения для ударов по целям в ближайшем тылу противника. Цель таких атак – повлиять на ход боевых действий в краткосрочной перспективе.
В конце 2025 года российские войска провели кампанию, которая частично достигла целей BAI и способствовала дальнейшему продвижению сухопутных подразделений на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
В ходе этой кампании армия РФ применяла беспилотники, ракеты и управляемые авиационные бомбы для ударов по украинским наземным линиям коммуникаций, транспортным средствам, полигонам и железнодорожной инфраструктуре. Оккупанты также пытались изолировать логистические маршруты украинских войск в районах Покровска и Гуляйполя.
В ISW считают, что в 2026 году Россия начала похожую кампанию, однако в этот раз ее основными целями стали Славянск и Краматорск. Эти города формируют северную часть украинского Крепостного пояса в Донецкой области.
По оценке аналитиков, главная цель нынешней российской кампании состоит в том, чтобы отрезать обороняющие этот район украинские подразделения от стабильного логистического обеспечения.
В частности, российские войска все чаще атакуют украинские локомотивы, имеющие важное значение для обеспечения Сил обороны. В июле 2026 года российское военное командование передало своим подразделениям тысячу дронов типа Молния и приказало усилить удары по логистике в Краматорске и его окрестностях.
Кроме того, оккупанты начали наносить удары по основным мостам в районе Крепостного пояса, пытаясь еще больше усложнить украинские поставки.
На геолокированном видео, обнародованном 2 августа, зафиксированы последствия российского удара из реактивной системы залпового огня по Черевковскому мосту через реку Казенный Торец в восточной части Славянска. В результате атаки сооружение получило значительные повреждения.
Мост соединяет Славянск с трассой Н-20, ведущей в Краматорск. Российские военные блогеры утверждали, что он являлся важным логистическим маршрутом между двумя городами и одним из трех мостов в Славянске, способных выдерживать тяжелую военную технику.