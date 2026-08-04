Российские войска воспроизводят отдельные элементы кампании по воздушному перекрытию боевого поля, которую проводили летом и осенью 2025 года.

Тогда подобные действия создали предпосылки для наступления РФ в районах Покровска и Гуляйполя в конце года. Сейчас оккупанты могут применять подобную тактику, готовясь к наступательным операциям против так называемого Крепостного пояса в Донецкой области.

РФ повторяет сценарий изоляции Покровска для наступления на Крепостной пояс

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сейчас смотрят

Аналитики объяснили, что термин BAI — воздушное перекрытие боевого поля — предполагает применение авиации и других средств поражения для ударов по целям в ближайшем тылу противника. Цель таких атак – повлиять на ход боевых действий в краткосрочной перспективе.

В конце 2025 года российские войска провели кампанию, которая частично достигла целей BAI и способствовала дальнейшему продвижению сухопутных подразделений на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

В ходе этой кампании армия РФ применяла беспилотники, ракеты и управляемые авиационные бомбы для ударов по украинским наземным линиям коммуникаций, транспортным средствам, полигонам и железнодорожной инфраструктуре. Оккупанты также пытались изолировать логистические маршруты украинских войск в районах Покровска и Гуляйполя.

В ISW считают, что в 2026 году Россия начала похожую кампанию, однако в этот раз ее основными целями стали Славянск и Краматорск. Эти города формируют северную часть украинского Крепостного пояса в Донецкой области.

По оценке аналитиков, главная цель нынешней российской кампании состоит в том, чтобы отрезать обороняющие этот район украинские подразделения от стабильного логистического обеспечения.

В частности, российские войска все чаще атакуют украинские локомотивы, имеющие важное значение для обеспечения Сил обороны. В июле 2026 года российское военное командование передало своим подразделениям тысячу дронов типа Молния и приказало усилить удары по логистике в Краматорске и его окрестностях.

Кроме того, оккупанты начали наносить удары по основным мостам в районе Крепостного пояса, пытаясь еще больше усложнить украинские поставки.

На геолокированном видео, обнародованном 2 августа, зафиксированы последствия российского удара из реактивной системы залпового огня по Черевковскому мосту через реку Казенный Торец в восточной части Славянска. В результате атаки сооружение получило значительные повреждения.

Мост соединяет Славянск с трассой Н-20, ведущей в Краматорск. Российские военные блогеры утверждали, что он являлся важным логистическим маршрутом между двумя городами и одним из трех мостов в Славянске, способных выдерживать тяжелую военную технику.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.