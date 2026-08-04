Російські війська відтворюють окремі елементи кампанії з повітряного перекриття бойового поля, яку проводили влітку та восени 2025 року. Тоді такі дії створили передумови для наступу РФ у районах Покровська та Гуляйполя наприкінці року.

Нині окупанти можуть застосовувати подібну тактику, готуючись до наступальних операцій проти так званого Фортечного поясу на Донеччині.

РФ повторює сценарій ізоляції Покровська для наступу на Фортечний пояс Донеччини

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики пояснили, що термін BAI — повітряне перекриття бойового поля — передбачає застосування авіації та інших засобів ураження для ударів по цілях у найближчому тилу противника. Мета таких атак — вплинути на перебіг бойових дій у короткостроковій перспективі.

Наприкінці 2025 року російські війська провели кампанію, яка частково досягла цілей BAI та сприяла подальшому просуванню сухопутних підрозділів на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Під час тієї кампанії армія РФ застосовувала безпілотники, ракети та керовані авіаційні бомби для ударів по українських наземних лініях комунікацій, транспортних засобах, полігонах і залізничній інфраструктурі. Окупанти також намагалися ізолювати логістичні маршрути українських військ у районах Покровська та Гуляйполя.

В ISW вважають, що у 2026 році Росія розпочала схожу кампанію, однак цього разу її основними цілями стали Слов’янськ і Краматорськ. Ці міста формують північну частину українського Фортечного поясу в Донецькій області.

За оцінкою аналітиків, головна мета нинішньої російської кампанії полягає в тому, щоб відрізати українські підрозділи, які обороняють цей район, від стабільного логістичного забезпечення.

Зокрема, російські війська дедалі частіше атакують українські локомотиви, які мають важливе значення для забезпечення Сил оборони. У липні 2026 року російське військове командування передало своїм підрозділам тисячу дронів типу Молнія та наказало посилити удари по логістиці у Краматорську та його околицях.

Крім того, окупанти почали завдавати ударів по основних мостах у районі Фортечного поясу, намагаючись ще більше ускладнити українське постачання.

На геолокованому відео, оприлюдненому 2 серпня, зафіксовано наслідки російського удару з реактивної системи залпового вогню по Черевківському мосту через річку Казенний Торець у східній частині Слов’янська. Внаслідок атаки споруда зазнала значних пошкоджень.

Міст сполучає Слов’янськ із трасою Н-20, яка веде до Краматорська. Російські військові блогери стверджували, що він був важливим логістичним маршрутом між двома містами та одним із трьох мостів у Слов’янську, здатних витримувати важку військову техніку.

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