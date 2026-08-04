Основная и дополнительная сессия НМТ-2026 уже завершилась, а выпускники получили свои результаты. В сети все чаще появляются сообщения о школьниках, получивших максимальные 200 баллов, а отдельные лицеи уже делятся своими достижениями и количеством самых высоких результатов.

Факты ICTV выяснили, что уже известно о рейтинге школ Киева 2026 года по НМТ и какие лицеи сообщили о наибольшем количестве 200-балльщиков.

Рейтинг школ Киева 2026 по результатам НМТ: что известно

Окончательный рейтинг школ Киева 2026 года по результатам НМТ пока еще не обнародован. Его формируют уже после завершения вступительной кампании, когда будут учтены результаты всех сессий тестирования и проведен подсчет средних рейтинговых баллов.

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При составлении рейтинга учитывают не только количество учащихся с высокими баллами, но и средний результат тестирования, общее количество участников от каждого учебного заведения и другие показатели. Именно поэтому окончательные итоги становятся известны ближе к сентябрю.

Впрочем, отдельные столичные лицеи уже подвели свои итоги и сообщили, сколько их выпускников получили максимальные 200 баллов.

Какие школы Киева уже сообщили о наибольшем количестве 200-балльщиков

Одним из лучших результатов похвастался Технический лицей НТУУ КПИ, где в этом году выпускники получили 22 максимальных результата по 200 баллов.

В заведении сообщили, что его выпускники получили:

13 максимальных результатов по математике;

8 по английскому языку;

1 по истории Украины.

В лицее отметили двух выпускников, а именно Алексея Полевика и Захара Гамлия, получивших по 200 баллов сразу по двум предметам.

Не менее высокими оказались результаты Европейского коллегиума.

В заведении сообщили о 12 максимальных результатах на НМТ 2026. Девять выпускников получили по меньшей мере один результат в 200 баллов, а трое получили максимальный балл сразу по двум предметам.

Больше высоких оценок выпускники получили:

по математике — 5;

5; по английскому языку — 5;

5; по одному результату по физике и немецкому языку.

В заведении также обратили внимание, что физику в этом году сдавали более 11 тыс. участников НМТ, а максимальный результат получило лишь небольшое количество выпускников. Аналогичная ситуация была и с немецким языком, где 200 баллов тоже стали редким результатом.

Еще о 12 максимальных результатах сообщил Русановский лицей. Его выпускники получили:

8 результатов по 200 баллов по математике;

2 по английскому языку;

по одному по украинской литературе и физике.

О своих успехах также сообщили и другие столичные учебные заведения. В частности, в Лицее №272 Украинский коллеж им. В.А. Сухомлинского четверо выпускников получили максимальные результаты по математике и английскому языку.

Кроме того, ученица Лицея №98 Елизавета Мартынюк получила 200 баллов сразу по двум предметам, по математике и английскому языку.

Какие школы были лучшими в Киеве по результатам НМТ-2025

Поскольку рейтинг школ Киева по результатам НМТ 2026 еще не обнародован, последним официальным остается рейтинг за 2025 год, который подготовил образовательный портал Освіта.ua.

В первую десятку вошли:

Лицей Интеллект Дарницкого района г. Киева Русановский лицей Днепровского района г. Киева ООО Центр образования Оптима Политехнический лицей НТУУ КПИ г. Киева Частное учебное заведение Европейский коллегиум Естественно-научный лицей №145 Печерского района г. Киева Технический лицей Национального технического университета Киевский политехнический институт Соломенского района г. Киева ООО Киевский лицей Ки скул Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Частный ОУЗ I–III ст. Лицей Экология и культура

Именно эти заведения показали самые высокие средние результаты своих выпускников на Национальном мультипредметном тесте в 2025 году.

После обнародования официальных итогов НМТ-2026 станет известно, сохранят ли они свои позиции и кто возглавит рейтинг школ Киева в 2026 году.

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