Рейтинг школ Киева 2026: где учатся выпускники с самыми высокими баллами НМТ
Основная и дополнительная сессия НМТ-2026 уже завершилась, а выпускники получили свои результаты. В сети все чаще появляются сообщения о школьниках, получивших максимальные 200 баллов, а отдельные лицеи уже делятся своими достижениями и количеством самых высоких результатов.
Факты ICTV выяснили, что уже известно о рейтинге школ Киева 2026 года по НМТ и какие лицеи сообщили о наибольшем количестве 200-балльщиков.
Рейтинг школ Киева 2026 по результатам НМТ: что известно
Окончательный рейтинг школ Киева 2026 года по результатам НМТ пока еще не обнародован. Его формируют уже после завершения вступительной кампании, когда будут учтены результаты всех сессий тестирования и проведен подсчет средних рейтинговых баллов.
При составлении рейтинга учитывают не только количество учащихся с высокими баллами, но и средний результат тестирования, общее количество участников от каждого учебного заведения и другие показатели. Именно поэтому окончательные итоги становятся известны ближе к сентябрю.
Впрочем, отдельные столичные лицеи уже подвели свои итоги и сообщили, сколько их выпускников получили максимальные 200 баллов.
Какие школы Киева уже сообщили о наибольшем количестве 200-балльщиков
Одним из лучших результатов похвастался Технический лицей НТУУ КПИ, где в этом году выпускники получили 22 максимальных результата по 200 баллов.
В заведении сообщили, что его выпускники получили:
- 13 максимальных результатов по математике;
- 8 по английскому языку;
- 1 по истории Украины.
В лицее отметили двух выпускников, а именно Алексея Полевика и Захара Гамлия, получивших по 200 баллов сразу по двум предметам.
Не менее высокими оказались результаты Европейского коллегиума.
В заведении сообщили о 12 максимальных результатах на НМТ 2026. Девять выпускников получили по меньшей мере один результат в 200 баллов, а трое получили максимальный балл сразу по двум предметам.
Больше высоких оценок выпускники получили:
- по математике — 5;
- по английскому языку — 5;
- по одному результату по физике и немецкому языку.
В заведении также обратили внимание, что физику в этом году сдавали более 11 тыс. участников НМТ, а максимальный результат получило лишь небольшое количество выпускников. Аналогичная ситуация была и с немецким языком, где 200 баллов тоже стали редким результатом.
Еще о 12 максимальных результатах сообщил Русановский лицей. Его выпускники получили:
- 8 результатов по 200 баллов по математике;
- 2 по английскому языку;
- по одному по украинской литературе и физике.
О своих успехах также сообщили и другие столичные учебные заведения. В частности, в Лицее №272 Украинский коллеж им. В.А. Сухомлинского четверо выпускников получили максимальные результаты по математике и английскому языку.
Кроме того, ученица Лицея №98 Елизавета Мартынюк получила 200 баллов сразу по двум предметам, по математике и английскому языку.
Какие школы были лучшими в Киеве по результатам НМТ-2025
Поскольку рейтинг школ Киева по результатам НМТ 2026 еще не обнародован, последним официальным остается рейтинг за 2025 год, который подготовил образовательный портал Освіта.ua.
В первую десятку вошли:
- Лицей Интеллект Дарницкого района г. Киева
- Русановский лицей Днепровского района г. Киева
- ООО Центр образования Оптима
- Политехнический лицей НТУУ КПИ г. Киева
- Частное учебное заведение Европейский коллегиум
- Естественно-научный лицей №145 Печерского района г. Киева
- Технический лицей Национального технического университета Киевский политехнический институт Соломенского района г. Киева
- ООО Киевский лицей Ки скул
- Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
- Частный ОУЗ I–III ст. Лицей Экология и культура
Именно эти заведения показали самые высокие средние результаты своих выпускников на Национальном мультипредметном тесте в 2025 году.
После обнародования официальных итогов НМТ-2026 станет известно, сохранят ли они свои позиции и кто возглавит рейтинг школ Киева в 2026 году.