Основная и дополнительная сессия НМТ-2026 уже завершилась, а выпускники получили свои результаты. В сети все чаще появляются сообщения о школьниках, получивших максимальные 200 баллов, а отдельные лицеи уже делятся своими достижениями и количеством самых высоких результатов.

Факты ICTV выяснили, что уже известно о рейтинге школ Киева 2026 года по НМТ и какие лицеи сообщили о наибольшем количестве 200-балльщиков.

Рейтинг школ Киева 2026 по результатам НМТ: что известно

Окончательный рейтинг школ Киева 2026 года по результатам НМТ пока еще не обнародован. Его формируют уже после завершения вступительной кампании, когда будут учтены результаты всех сессий тестирования и проведен подсчет средних рейтинговых баллов.

Сейчас смотрят

При составлении рейтинга учитывают не только количество учащихся с высокими баллами, но и средний результат тестирования, общее количество участников от каждого учебного заведения и другие показатели. Именно поэтому окончательные итоги становятся известны ближе к сентябрю.

Впрочем, отдельные столичные лицеи уже подвели свои итоги и сообщили, сколько их выпускников получили максимальные 200 баллов.

Какие школы Киева уже сообщили о наибольшем количестве 200-балльщиков

Одним из лучших результатов похвастался Технический лицей НТУУ КПИ, где в этом году выпускники получили 22 максимальных результата по 200 баллов.

В заведении сообщили, что его выпускники получили:

  • 13 максимальных результатов по математике;
  • 8 по английскому языку;
  • 1 по истории Украины.

В лицее отметили двух выпускников, а именно Алексея Полевика и Захара Гамлия, получивших по 200 баллов сразу по двум предметам.

Не менее высокими оказались результаты Европейского коллегиума.

В заведении сообщили о 12 максимальных результатах на НМТ 2026. Девять выпускников получили по меньшей мере один результат в 200 баллов, а трое получили максимальный балл сразу по двум предметам.

Больше высоких оценок выпускники получили:

  • по математике 5;
  • по английскому языку 5;
  • по одному результату по физике и немецкому языку.

В заведении также обратили внимание, что физику в этом году сдавали более 11 тыс. участников НМТ, а максимальный результат получило лишь небольшое количество выпускников. Аналогичная ситуация была и с немецким языком, где 200 баллов тоже стали редким результатом.

Еще о 12 максимальных результатах сообщил Русановский лицей. Его выпускники получили:

  • 8 результатов по 200 баллов по математике;
  • 2 по английскому языку;
  • по одному по украинской литературе и физике.

О своих успехах также сообщили и другие столичные учебные заведения. В частности, в Лицее №272 Украинский коллеж им. В.А. Сухомлинского четверо выпускников получили максимальные результаты по математике и английскому языку.

Кроме того, ученица Лицея №98 Елизавета Мартынюк получила 200 баллов сразу по двум предметам, по математике и английскому языку.

Какие школы были лучшими в Киеве по результатам НМТ-2025

Поскольку рейтинг школ Киева по результатам НМТ 2026 еще не обнародован, последним официальным остается рейтинг за 2025 год, который подготовил образовательный портал Освіта.ua.

В первую десятку вошли:

  1. Лицей Интеллект Дарницкого района г. Киева
  2. Русановский лицей Днепровского района г. Киева
  3. ООО Центр образования Оптима
  4. Политехнический лицей НТУУ КПИ г. Киева
  5. Частное учебное заведение Европейский коллегиум
  6. Естественно-научный лицей №145 Печерского района г. Киева
  7. Технический лицей Национального технического университета Киевский политехнический институт Соломенского района г. Киева
  8. ООО Киевский лицей Ки скул
  9. Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
  10. Частный ОУЗ I–III ст. Лицей Экология и культура

Именно эти заведения показали самые высокие средние результаты своих выпускников на Национальном мультипредметном тесте в 2025 году.

После обнародования официальных итогов НМТ-2026 станет известно, сохранят ли они свои позиции и кто возглавит рейтинг школ Киева в 2026 году.

Читайте также
Что делать, если не сдал НМТ и возможно ли поступление в 2026 году
що робити якщо завалив НМТ

Связанные темы:

Вступна кампаніяОбразование в УкраинеШкола
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.