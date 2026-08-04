Основна та додаткова сесії НМТ-2026 вже завершилися, а випускники отримали свої результати. У мережі дедалі частіше з’являються повідомлення про школярів, які здобули максимальні 200 балів, а окремі ліцеї вже діляться своїми досягненнями та кількістю найвищих результатів.

Факти ICTV з’ясували, що вже відомо про рейтинг шкіл Києва 2026 по НМТ та які ліцеї повідомили про найбільшу кількість 200-бальників.

Рейтинг шкіл Києва 2026 за результатами НМТ: що відомо

Остаточний рейтинг шкіл Києва 2026 за результатами НМТ поки що ще не оприлюднений. Його формують уже після завершення вступної кампанії, коли будуть враховані результати всіх сесій тестування та проведено підрахунок середніх рейтингових балів.

Зараз дивляться

Під час складання рейтингу враховують не лише кількість учнів із високими балами, а й середній результат тестування, загальну кількість учасників від кожного закладу освіти та інші показники. Саме тому остаточні підсумки стають відомими ближче до вересня.

Втім, окремі столичні ліцеї вже підбили власні підсумки та повідомили, скільки їхніх випускників отримали максимальні 200 балів.

Які школи Києва вже повідомили про найбільшу кількість 200-бальників

Одним із найкращих результатів похвалився Технічний ліцей НТУУ КПІ, де цьогоріч випускники здобули 22 максимальні результати по 200 балів.

У закладі повідомили, що його випускники здобули:

13 максимальних результатів із математики;

8 з англійської мови;

1 з історії України.

У ліцеї відзначили двох випускників, а саме Олексія Польовика та Захара Гамлія, які отримали по 200 балів одразу з двох предметів.

Не менш високими виявилися результати Європейського колегіуму.

У закладі повідомили про 12 максимальних результатів на НМТ 2026. Дев’ять випускників отримали щонайменше один результат у 200 балів, а троє склали на максимальний бал одразу два предмети.

Найбільше найвищих оцінок випускники здобули:

з математики — 5;

з англійської мови — 5;

по одному результату з фізики та німецької мови.

У закладі також звернули увагу, що фізику цьогоріч складали понад 11 тисяч учасників НМТ, а максимальний результат отримала лише невелика кількість випускників. Аналогічна ситуація була і з німецькою мовою, де 200 балів також стали рідкісним результатом.

Ще про 12 максимальних результатів повідомив Русанівський ліцей. Його випускники отримали:

8 результатів по 200 балів із математики;

2 з англійської мови;

по одному з української літератури та фізики.

Про свої успіхи також повідомили й інші столичні заклади освіти. Зокрема, у Ліцеї №272 Український колеж ім. В.О. Сухомлинського четверо випускників отримали максимальні результати з математики та англійської мови.

Крім того, учениця Ліцею №98 Єлизавета Мартинюк здобула 200 балів одразу з двох предметів, з математики та англійської мови.

Які школи були найкращими у Києві за результатами НМТ-2025

Оскільки рейтинг шкіл Києва за результатами НМТ 2026 ще не оприлюднений, наразі останнім офіційним залишається рейтинг за 2025 рік, який підготував освітній портал Освіта.ua.

До першої десятки увійшли:

Ліцей Інтелект Дарницького району м. Києва Русанівський ліцей Дніпровського району м. Києва ТОВ Центр освіти Оптіма Політехнічний ліцей НТУУ КПІ м. Києва Приватний заклад освіти Європейський колегіум Природничо-науковий ліцей №145 Печерського району м. Києва Технічний ліцей Національного технічного університету Київський політехнічний інститут Солом’янського району м. Києва ТОВ Київський ліцей Кі скул Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка Приватний ЗНЗ І–ІІІ ст. Ліцей Екологія і культура

Саме ці заклади показали найвищі середні результати своїх випускників на Національному мультипредметному тесті у 2025 році.

Після оприлюднення офіційних підсумків НМТ-2026 стане відомо, чи збережуть вони свої позиції та хто очолить рейтинг шкіл Києва 2026 цього року.

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