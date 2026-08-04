Искандер-М В ночь на 4 августа (с 18:00 3 августа) российские оккупанты атаковали территорию Украины баллистической ракетой Искандер-М и 136 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину

В частности, ракету Искандер-М россияне запустили с территории Ростовской области, а ударные дроны по направлениям: Орел, Миллерово, Донецк, а также мыса Чауда и населенного пункта Гвардейское в оккупированном Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 силами противовоздушной обороны сбили и подавили 117 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на трех локациях.

Военные предупреждают, что атака противника продолжается — в воздушном пространстве Украины фиксируются БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушные силы

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