Ночью 4 августа русские войска атаковали частный сектор Николаева. В результате атаки погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.

Ночная атака на Николаев 4 августа

По информации областной власти, среди пострадавших – две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали. После оказания медицинской помощи они будут проходить лечение амбулаторно.

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Также острую реакцию на стресс получили четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 года, а также 81-летний мужчина. Медики предоставили им помощь на месте.

В результате российской атаки разрушены два частных дома, повреждены еще семь частных домов, автомобиль, а также выбиты окна в трех многоквартирных домах.

После завершения воздушной тревоги на место удара прибыли городские службы для обследования повреждений и организации первоочередных аварийно-восстановительных работ.

Коммунальные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела и помощи местным жителям.

Утром 20 июля российские ударные дроны типа Shahed/Гербер атаковали Николаев. Повреждены два здания АЗС и выбиты окна в многоэтажке.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Николаевская ОВА

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