Россия атаковала Николаев: погибла 89-летняя женщина, среди раненых – двое детей
- Ночью русские войска атаковали частный сектор Николаева.
- Погибла 89-летняя женщина, еще семь человек пострадали.
- Разрушены два частных дома, повреждены еще семь домов, авто и три многоэтажки.
Ночью 4 августа русские войска атаковали частный сектор Николаева. В результате атаки погибла 89-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.
Об этом сообщили городской голова Николаева Александр Сенкевич и исполняющий обязанности начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов.
Ночная атака на Николаев 4 августа
По информации областной власти, среди пострадавших – две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали. После оказания медицинской помощи они будут проходить лечение амбулаторно.
Также острую реакцию на стресс получили четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 года, а также 81-летний мужчина. Медики предоставили им помощь на месте.
В результате российской атаки разрушены два частных дома, повреждены еще семь частных домов, автомобиль, а также выбиты окна в трех многоквартирных домах.
После завершения воздушной тревоги на место удара прибыли городские службы для обследования повреждений и организации первоочередных аварийно-восстановительных работ.
Коммунальные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела и помощи местным жителям.
Утром 20 июля российские ударные дроны типа Shahed/Гербер атаковали Николаев. Повреждены два здания АЗС и выбиты окна в многоэтажке.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Николаевская ОВА