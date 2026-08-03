В ночь на 3 августа подразделения Сил обороны поразили ремонтно-восстановительную базу артиллерийской бригады, место подготовки ударных БпЛА, склады материально-технических средств и другие военные объекты российских оккупационных сил во временно захваченном Крыму и на территории РФ.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

Силы обороны поразили военные объекты в Крыму и РФ

В частности, поражены склад материально-технических средств и ремонтно-восстановительная база артиллерийской бригады в районе Нового Життя в Крыму.

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— Объект используется для хранения вооружения, запасных частей, материально-технических средств, ремонта и восстановления артиллерийского вооружения и военной техники, что обеспечивает поддержание боеспособности подразделений противника, — говорится в сообщении.

Силы обороны также нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА в районе Навли Брянской области РФ.

Были поражены склады материально-технических средств врага в районах Окуновки и Наумовки в Крыму, склад горюче-смазочных материалов в районе Октябрьского Белгородской области РФ и коммуникационный узел в районе Артемовки в оккупированном Крыму.

Напомним, военнослужащие спецподразделения ГУР Минобороны Group 13 в ходе проведения спецоперации поразили в Крыму машину управления из состава комплекса РЛС Podlet и вражескую систему распознавания “свой-чужой” — радиолокационный запросчик (РЛЗ) Пароль-4.

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