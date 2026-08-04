Сили оборони України уразили автомобільний та залізничний мости, пункт дислокації підрозділу російської Федеральної служби безпеки та інші об’єкти РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження пункту ФСБ, автомобільного та залізничного мостів

За інформацією Генштабу, в ніч на 4 серпня підрозділи Сил оборони України уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ у Щасливцевому Херсонської області. Втрати Росії внаслідок цієї атаки уточнюються.

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Під удари Сил оборони потрапили автомобільний міст через річку Сейм у районі Званого Курської області РФ та залізничний міст через річку Молочна у Світлодолинському Запорізької області.

За даними Генштабу, ці мости російські окупанти використовували для військової логістики, перекидання сил і засобів.

Українські Сили оборони уразили ремонтні підрозділи російської армії у Вовчанському Запорізької області та Вільному на Донеччині.

Як розповіли в Генштабі, у тимчасово окупованому українському Криму під удар потрапили пункт комунікації та живлення ретранслятора ударних безпілотників типу Герань/Гербера в Оленівці, а також вежа із засобами радіоелектронної боротьби в Артемівці.

Крім цього, у Бахмуті Донецької області уражено пункт управління та вузол зв’язку російських військ.

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