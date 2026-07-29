30 июля 2026 года в Украине и мире отмечают Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми и День памяти святых апостолов от 70 Силы, Силуана и других.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Почему российские военные во второй раз сдаются в плен

В Коордштабе отметили, что такие случаи свидетельствуют о том, что российские военные хорошо знают, как Украина относится к пленным.

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По их словам, те, кто уже находился в плену, на собственном опыте убедились, что Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права и требования Женевских конвенций, обеспечивая надлежащие условия содержания.

В штабе также связывают это с работой специальных проектов Хочу жить и Хочу найти, которые информируют российских военных и их родственников об условиях пребывания в украинском плену, правах военнопленных и возможности сохранить жизнь.

По данным Коордштаба, все больше российских военных понимают, что украинский плен существенно отличается от того образа, который годами формировала российская пропаганда. Именно поэтому после возвращения на фронт часть из них сознательно выбирает повторную сдачу в плен вместо участия в боевых действиях.

В Координационном штабе подчеркнули, что ситуация также демонстрирует разницу в подходах Украины и России к своим военнослужащим.

В Украине военные, вернувшиеся из плена, имеют законное право уволиться со службы по собственному желанию. В то же время, по информации штаба, российское командование после обмена снова отправляет своих военных на передовую, не оставляя им выбора.

Заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов подчеркнул, что повторная сдача российских военных в плен имеет практическое значение для Украины.

– Для нас важно, чтобы как можно больше россиян сдавались в плен. Каждый такой военнопленный пополняет обменный фонд и увеличивает наши возможности возвращать домой украинских защитников из российского плена. Когда российские оккупанты выбирают плен вместо гибели, это означает больше шансов для наших людей вернуться домой, – отметил он.

В Координационном штабе также призвали посмотреть новое видео проекта Хочу жить, в котором рассказываются истории российских военнопленных, которые после обмена повторно сдались украинским военным.

Напомним, 20 июля ВСУ взяли в плен 64 оккупантов, которые хотели проникнуть в тыл в Запорожской области.

5 июня Украина и Россия провели обмен пленными, в результате которого домой вернулись 186 украинцев в рамках второго этапа обмена в формате 1000 на 1000.

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