Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери врага на 4 августа: ВСУ уничтожили 1240 окупантов и 55 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1240 российских окупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 4 августа
- личного состава – около 1 451 750 (+1 240) человек,
- танков – 12 237 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 25 079 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 47 331 (+55) ед.
- реактивных систем залпового огня – 2 000 (+4) ед.
- средств противовоздушной обороны – 1 538 (+5) ед.
- самолетов – 439 ед.,
- вертолетов – 354 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 2 124 (+12) ед.
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 442 740 (+1 792) ед.
- крылатых ракет – 5 007 ед.
- кораблей и катеров – 34 ед.,
- подлодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 129 817 (+379) ед.
- специальной техники – 4 492 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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