За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали не менее 1240 российских окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 4 августа

  • личного состава – около 1 451 750 (+1 240) человек,
  • танков – 12 237 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин – 25 079 (+4) ед.
  • артиллерийских систем – 47 331 (+55) ед.
  • реактивных систем залпового огня – 2 000 (+4) ед.
  • средств противовоздушной обороны – 1 538 (+5) ед.
  • самолетов – 439 ед.,
  • вертолетов – 354 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 2 124 (+12) ед.
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 442 740 (+1 792) ед.
  • крылатых ракет – 5 007 ед.
  • кораблей и катеров – 34 ед.,
  • подлодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 129 817 (+379) ед.
  • специальной техники – 4 492 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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