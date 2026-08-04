Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1240 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 4 серпня

особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб,

танків – 12 237 (+5) од.,

бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.,

артилерійських систем – 47 331 (+55) од.,

реактивних систем залпового вогню – 2 000 (+4) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 538 (+5) од.,

літаків – 439 од.,

гелікоптерів – 354 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.,

крилатих ракет – 5 007 од.,

кораблів і катерів – 34 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 129 817 (+379) од.,

спеціальної техніки – 4 492 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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