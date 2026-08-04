Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 4 серпня: ЗСУ знищили 1 240 окупантів та 55 артсистем
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1240 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 4 серпня
- особового складу – близько 1 451 750 (+1 240) осіб,
- танків – 12 237 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.,
- артилерійських систем – 47 331 (+55) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 2 000 (+4) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 538 (+5) од.,
- літаків – 439 од.,
- гелікоптерів – 354 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.,
- крилатих ракет – 5 007 од.,
- кораблів і катерів – 34 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 129 817 (+379) од.,
- спеціальної техніки – 4 492 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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