Подразделения 2 корпуса Национальной гвардии Хартия держат оборону на севере и востоке от Харькова, а также проводят наступления на Купянском направлении.

Об этом 3 августа в эфире Суспільного сообщил пресс-офицер корпуса Владимир Дегтярев.

Хартия обороняет Харьковщину

По словам Дегтярева, главная цель операций — оттеснить оккупационные войска как можно дальше от Харькова и установить огневой контроль над Купянским направлением и логистическими маршрутами, которыми оккупанты перебрасывают подкрепление в Купянск.

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Владимир Дегтярев отметил, что в зоне ответственности корпуса ежедневно проходят десятки боевых столкновений. Однако у врага недостаточно сил для прорыва украинской обороны в Харьковской области.

Пресс-офицер подчеркнул, что одной из ключевых задач подразделений является уничтожение противника еще на подступах к украинским позициям, чтобы минимизировать необходимость ведения ближних боев на переднем крае.

Отдельно Владимир Дегтярев прокомментировал применение российской армией управляемых авиабомб. Оккупанты активно используют КАБы как на Харьковском, так и на Купянском направлениях.

В то же время он отметил, что у Сил обороны пока нет эффективного тактического противодействия таким авиабомбам. Лучше всего, по словам Дегтярева, это уничтожение самолетов-носителей еще до момента применения ими авиационного вооружения, однако это уже относится к задачам стратегического уровня, а не корпуса Хартия.

В июле начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что россияне активно штурмуют Лиманское направление.

Источник : Суспільне

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