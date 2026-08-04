Загроза з боку Білорусі стане реальною у разі спроб дестабілізувати ситуацію безпосередньо на українсько-білоруському кордоні або організувати там провокації.

За яких умов може виникнути загроза з боку Білорусі

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону, що ситуацію вважатимуть небезпечною, якщо розпочнуться провокації або спроби дестабілізації безпосередньо вздовж лінії кордону.

Водночас Сили оборони України суттєво посилили позиції на кордоні з Білоруссю. Роботи з укріплення цієї ділянки тривають постійно.

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До них залучені інженерні підрозділи Держприкордонслужби, інші складові Сил оборони, а також місцеві органи влади.

– Кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити інженерні загородження, які включають також знищення шляхів, якими могли б рухатися через кордон, – повідомив він.

Крім того, фахівці облаштовують системи відеоспостереження та фортифікаційні споруди. Підрозділи Збройних сил України також посилюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках.

Основні роботи на кордоні з Білоруссю передбачають:

посилення інженерних загороджень;

знищення шляхів, придатних для пересування військової техніки;

встановлення систем відеоспостереження;

будівництво фортифікаційних укріплень;

нарощування мінно-вибухових загороджень на небезпечних ділянках.

Раніше повідомлялось, що у Білорусі формують нову десантно-штурмову бригаду, яку планують розмістити поблизу Гомеля — приблизно за 40 км від українського кордону.

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