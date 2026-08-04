За певних умов: у ДПСУ пояснили, коли загроза з боку Білорусі буде вважатися реальною
- У ДПСУ заявили, що загроза з боку Білорусі стане реальною за певних умов та назвали їх.
- Водночас Україна постійно посилює оборону на білоруському напрямку, зокрема інженерні загородження, фортифікації та системи відеоспостереження.
- На найбільш небезпечних ділянках ЗСУ нарощують мінно-вибухові загородження та знищують шляхи, якими могла б рухатися військова техніка.
Загроза з боку Білорусі стане реальною у разі спроб дестабілізувати ситуацію безпосередньо на українсько-білоруському кордоні або організувати там провокації.
За яких умов може виникнути загроза з боку Білорусі
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону, що ситуацію вважатимуть небезпечною, якщо розпочнуться провокації або спроби дестабілізації безпосередньо вздовж лінії кордону.
Водночас Сили оборони України суттєво посилили позиції на кордоні з Білоруссю. Роботи з укріплення цієї ділянки тривають постійно.
До них залучені інженерні підрозділи Держприкордонслужби, інші складові Сил оборони, а також місцеві органи влади.
– Кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити інженерні загородження, які включають також знищення шляхів, якими могли б рухатися через кордон, – повідомив він.
Крім того, фахівці облаштовують системи відеоспостереження та фортифікаційні споруди. Підрозділи Збройних сил України також посилюють мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках.
Основні роботи на кордоні з Білоруссю передбачають:
- посилення інженерних загороджень;
- знищення шляхів, придатних для пересування військової техніки;
- встановлення систем відеоспостереження;
- будівництво фортифікаційних укріплень;
- нарощування мінно-вибухових загороджень на небезпечних ділянках.
Раніше повідомлялось, що у Білорусі формують нову десантно-штурмову бригаду, яку планують розмістити поблизу Гомеля — приблизно за 40 км від українського кордону.