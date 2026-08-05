Сьогодні логістичний центр мережі супермаркетів NOVUS зазнав кількох прямих ракетних влучань.

Наразі компанія перерозподіляє товарні запаси після сьогоднішнього удару по логістичному центру компанії під час масованого обстрілу Росії 5 серпня, щоб зберегти безперебійну роботу магазинів.

Заява мережі NOVUS щодо ракетного удару по логістичному центру компанії

Мережа супермаркетів NOVUS у Facebook повідомила, що працює над перерозподілом товарних запасів і перебудовою логістичних процесів після ракетного удару по логістичному центру компанії 5 серпня.

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Головним завданням для мережі залишається безперебійне забезпечення магазинів продуктами харчування та товарами першої необхідності.

У компанії наголошують, що докладають усіх можливих зусиль, аби покупці не відчули наслідків атаки.

– Для NOVUS, як компанії, що забезпечує людей продуктами харчування та товарами першої необхідності, сьогодні головне – зберегти безперервність роботи. Команда вже працює над перерозподілом товарних запасів, щоб магазини й надалі були забезпечені всім необхідним. Ми робимо все можливе, аби наші покупці не відчули наслідків цієї атаки, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що логістичний центр NOVUS зазнав кількох прямих ракетних влучань, унаслідок чого об’єкт отримав масштабні руйнування.

Водночас серед співробітників компанії та партнерів загиблих немає — під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті.

– Незважаючи на масштабні руйнування та повну зупинку роботи об’єкта, серед співробітників компанії та наших партнерів загиблих немає – під час повітряної тривоги команда перебувала в укритті, – додали у компанії.

Це вже другий удар по логістичному центру, який є ключовим об’єктом у системі постачання мережі. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, а на місці триває ліквідація наслідків атаки та пожежі.

У NOVUS подякували рятувальникам ДСНС за мужність і оперативну роботу, а співробітникам та партнерам — за витримку і злагоджені дії.

Компанія також висловила співчуття родинам загиблих і постраждалих унаслідок сьогоднішньої масованої атаки та підтримку українським підприємствам, які зазнали руйнувань.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої масованої атаки постраждали два розподільчі центри Сільпо.

Також РФ одночасно атакувала два ключові логістичні комплекси Епіцентру.

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