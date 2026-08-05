Унаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня в Україні було знищено склад запасних частин і супутніх товарів Toyota. Компанія вже перебудовує логістичні процеси, однак попереджає про можливі тимчасові затримки з постачанням окремої продукції.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як працюватиме Toyota після атаки РФ

У Toyota зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу було втрачено склад, на якому зберігалися запасні частини та супутні товари для дилерської мережі в Україні.

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У компанії подякували працівникам, партнерам та екстреним службам, які оперативно долучилися до ліквідації наслідків атаки.

Наразі команда Toyota реалізує комплекс заходів для відновлення логістичних процесів і забезпечення безперебійного постачання продукції дилерам.

Для цього вже запроваджено альтернативні логістичні рішення, які мають мінімізувати вплив наслідків атаки на обслуговування клієнтів.

Водночас у компанії попередили, що через втрату складу можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів.

Нагадаємо, вночі проти 5 серпня РФ атакувала Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками.

ППО не збила жодної ракети. Основний напрямок російського удару прийшовся на Київську область.

Після нічної атаки балістичними ракетами найбільший логістичний склад Rozetka у Броварах не підлягає відновленню.

Також РФ знищила сортувальний центр Нової пошти в Києві, є загиблі та поранені.

Крім того, вночі Росія завдала масованого ракетного удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії Епіцентр. На місцях ударів сталися пожежі, відомо про одного загиблого та трьох постраждалих.

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