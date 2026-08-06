Украина продолжает консультации с США, производителями и другими партнерами по вопросу получения лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Консультации по поводу лицензии на Patriot продолжаются

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По словам министра, Украина уже провела принципиальные консультации с Соединенными Штатами, однако вопрос лицензирования требует согласования со всеми производителями и другими участниками процесса.

– С американской стороной мы работаем. В частности, уже проходили и будут проходить консультации по лицензиям с производителями, там есть несколько стейкхолдеров. Состоялись принципиальные разговоры президента Украины с президентом США. Теперь нужно еще проговорить все эти вопросы со всеми стейкхолдерами, эти разговоры продолжаются, – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное для скорейшего получения необходимых лицензий.

Глава МИД сообщил, что с отдельными международными партнерами соответствующие договоренности уже достигнуты, а некоторые производства удалось наладить.

В то же время он отказался уточнять, о каких именно проектах идет речь.

– Это деликатная сфера, и неправильно озвучивать, какие именно. Я думаю, что противник будет видеть это на поле боя и ощущать, – заявил Сибига.

По его словам, одним из главных приоритетов Украины остается расширение антибаллистических возможностей.

Министр также обратил внимание на ограниченные производственные возможности США.

По его словам, американская промышленность выпускает около 600 ракет-перехватчиков PAC-3 в год, а из-за ситуации на Ближнем Востоке конкуренция за эти боеприпасы только усиливается.

– Мы буквально боремся за каждую ракету. И сегодня у президента еще будут отдельные совещания по этому поводу, – сообщил глава МИД.

Что предшествовало

В последние недели Украина и США продолжают обсуждать возможность локализации производства ракет-перехватчиков Patriot.

В частности, стороны рассматривают модель, при которой отдельные компоненты будут изготавливаться в Украине, а окончательная сборка будет осуществляться в Германии. Даже в случае достижения договоренностей запуск производства новых перехватчиков займет не менее года.

В то же время специальный представитель США Мэтью Витакер 3 августа заявил, что соглашение о совместном производстве ракет-перехватчиков для системы Patriot до этой зимы заключить не удастся.

В конце июля президент США Дональд Трамп также сообщал, что окончательное решение о передаче Украине лицензии на производство ракет для Patriot еще не принято, хотя ранее после переговоров с президентом Владимиром Зеленским допускал возможность локализации такого производства.

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