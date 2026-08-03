Потенційну угоду з Україною про спільне виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot, найімовірніше, не буде укладено до цієї зими.

Про це посол США при НАТО Метью Вітакер повідомив в ефірі Fox News.

Вітакер про угоду щодо виробництва перехоплювачів для Patriot

За словами Метью Віттакера, наразі США вивчають можливості організації спільного виробництва перехоплювачів для систем ППО Patriot разом з Україною та європейськими партнерами, щоб розширити оборонну промислову базу.

Зараз дивляться

– Є можливості спільного виробництва, які ми можемо реалізувати з українцями та європейцями, щоб розширити промислову базу і підтримати оборону України та Європи, – сказав він.

Посол США при НАТО зазначив, що переговори щодо таких домовленостей тривають.

Зокрема, вони проходять після зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, подальших переговорів у Києві, а також контактів із компаніями, які володіють необхідними технологіями.

Американський дипломат наголосив, що зараз першочерговим завданням є максимально швидке забезпечення України засобами протиповітряної оборони напередодні зимового періоду.

– Найважливіше зараз – це якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму: чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах, – сказав він.

Вітакер зауважив, що домовленість про виробництво перехоплювачів для Patriot до цієї зими укласти не встигнуть.

– Довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими. Тому ми продовжимо працювати над цим, – сказав він.

Ліцензія на виробництво ракет для Patriot: що відомо

Нагадаємо, що 8 липня Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Туреччині заявив, що США можуть передати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти американські ракети-перехоплювачі для зенітних ракетних комплексів Patriot стала важливим політичним сигналом для Києва.

Однак налагодити таке виробництво швидко не вдасться – на це може знадобитися щонайменше рік, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

28 липня Зеленський і Трамп під час зустрічі в Білому домі обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичного процесу з Росією.

30 липня президент США заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot.

За його словами, йдеться про передання технологій для одного з найважливіших видів американського озброєння.

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