Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не погодив передачу Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Про це американський президент сказав під час пресконференції.

Що сказав Трамп про ліцензії на виробництво Patriot

Журналісти нагадали Дональду Трампу його попередні заяви про можливість дозволити Україні локалізувати виробництво ракет Patriot і запитали, яких кроків він очікує від Києва для ухвалення такого рішення.

У відповідь президент США заявив, що остаточного рішення наразі немає.

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– Наразі ми на це не погодилися. Ми це обговорюємо. Але дуже непросто передавати такі технології. І я не думаю, що це коли-небудь станеться, адже вони можуть обернути їх проти вас. Таке можливо, – сказав Трамп.

Він наголосив, що США повинні дуже обережно ставитися до передачі секретних оборонних технологій, оскільки їх неможливо повністю захистити від копіювання чи використання іншими державами.

Водночас Трамп зауважив, що Сполучені Штати мають збільшити темпи виробництва ракет для Patriot.

– Тепер нам потрібно виробляти їх трохи швидше. Ми майже всі їх уже віддали, – заявив він.

Раніше повідомлялося, що Трамп засумнівався щодо дозволу Україні виробляти ракети до Patriot.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня Трамп заявив, що США можуть дозволити Україні розгорнути власне виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot.

28 липня під час нових переговорів Зеленський і Трамп знову обговорили це питання, а також можливість активізувати співпрацю у сфері протиповітряної оборони.

Крім того, під час зустрічі у Вашингтоні президент України звернувся до американського лідера з проханням надати Україні екстрений “зимовий пакет” ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Нагадаємо, якщо Трамп все ж дозволить Україні виготовляти ракети до ЗРК Patriot, це все одно займе чимало часу. Водночас експерти у сфері оборони кажуть, що ракети для України може виготовляти Німеччина.

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