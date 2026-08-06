Сьогодні українські далекобійні спроможності знову завдали удару по джерелах нафтових доходів Росії, за рахунок яких Кремль фінансує війну та вбивства українців. Йдеться про НПЗ у Башкортостані та в Ярославській області.

Зеленський про далекобійні санкції проти РФ

Сили оборони України уразили об’єкти агресора на відстані понад 1 300 км від лінії фронту, зокрема у Башкортостані, заявив президент Володимир Зеленський. Там під удар потрапив нафтопереробний завод Башнефть-Новойл.

Також було уражено НПЗ Славнефть-Янос у Ярославській області, що майже за 700 км від українського кордону.

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Результативними були й дії у відповідь на російську агресію в Чорному морі. Зокрема, уражено два військові сторожові катери, а також судна російського “тіньового флоту”.

– Дякую всім воїнам Сил оборони, які системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію. Росія повинна обрати мир, – написав він у Telegram.

СБУ надала подробиці ураження Славнефть-ЯНОС

Служба безпеки спільно з іншими складовими Сил оборони завдала ударів по нафтопереробному заводу Славнефть-ЯНОС у російському Ярославлі.

У результаті атаки українських безпілотників на території заводу пролунало щонайменше шість вибухів. Осередки займання виникли у чотирьох різних частинах підприємства, повідомили в СБУ.

За попередніми даними, пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що призвело до її розливу. Два з цих резервуарів охопив вогонь.

Пошкоджень зазнали ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, де також спалахнули пожежі.

Унаслідок ударів дронів СБУ по території порту в Керчі в тимчасово окупованому Криму пошкоджено два патрульні кораблі проєкту 10410 (Світляк) берегової охорони ФСБ РФ — Балаклава та Керч.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня Ярославська область РФ зазнала масованої атаки дронів, під удар потрапив НПЗ Славнефть-Янос. Місцеві жителі зазначали, що атака була безпрецедентною за своїми масштабами та не схожою на попередні удари по регіону.

Відомо, що нафтопереробний завод входить до найбільших НПЗ Росії та має потужність близько 15 млн тонн нафти на рік.

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