В Україні з’явиться нове свято для військових: що будуть відзначати 8 серпня
- Володимир Зеленський заснував нове військове свято — День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, яке відзначатимуть 8 серпня.
- Відповідне рішення закріплене в указі президента №713/2026.
Президент Володимир Зеленський запровадив нову офіційну дату для вшанування військовослужбовців – День військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Нове свято відзначатимуть щороку 8 серпня.
Про це йдеться в указі президента України №713/2026, який підписав Володимир Зеленський.
Зеленський запровадив День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Як зазначено в документі, рішення ухвалили на знак вшанування військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, які проявили мужність і героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.
Також метою указу є розвиток військових традицій.
Документом передбачено щорічне відзначення Дня військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України 8 серпня.
Новим указом президент визнав таким, що втратив чинність, указ від 1 лютого 2000 року №154/2000 Про День військ зв’язку. Таким чином, попередню пам’ятну дату замінили на нове свято.
Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Після набуття документом чинності в Україні щороку 8 серпня вшановуватимуть військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ.
Нова пам’ятна дата офіційно замінює День військ зв’язку, який раніше був заснований указом президента у 2000 році.
Фото: Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ