Президент Володимир Зеленський запровадив нову офіційну дату для вшанування військовослужбовців – День військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Нове свято відзначатимуть щороку 8 серпня.

Про це йдеться в указі президента України №713/2026, який підписав Володимир Зеленський.

Зеленський запровадив День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ

Як зазначено в документі, рішення ухвалили на знак вшанування військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ, які проявили мужність і героїзм у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

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Також метою указу є розвиток військових традицій.

Документом передбачено щорічне відзначення Дня військ зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України 8 серпня.

Новим указом президент визнав таким, що втратив чинність, указ від 1 лютого 2000 року №154/2000 Про День військ зв’язку. Таким чином, попередню пам’ятну дату замінили на нове свято.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Після набуття документом чинності в Україні щороку 8 серпня вшановуватимуть військовослужбовців Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ.

Нова пам’ятна дата офіційно замінює День військ зв’язку, який раніше був заснований указом президента у 2000 році.

Фото: Командування Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ

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