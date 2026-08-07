Підполковнику, який обіймає посаду командира артилерійського дивізіону однієї з військових частин, що виконує бойові завдання на Харківському напрямку, повідомили про підозру у незаконному продажі 172 кг тротилу.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Командира артдивізіону підозрюють у продажі тротилу

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону підозру оголосили підполковнику – командиру артилерійського дивізіону однієї з військових частин.

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Йому інкримінують незаконне придбання, зберігання та збут вибухових речовин і комплектуючих до боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

За інформацією слідства, військовослужбовець двічі реалізував понад 100 кг тротилу та підривачі до боєприпасів ствольної артилерії, отримавши за них загалом 240 тис. грн.

– Перший продаж правоохоронці задокументували у червні 2026 року. За версією слідства, підозрюваний сховав вибухівку та підривачі у лісосмузі на Харківщині, а згодом передав їх покупцеві за 120 тис. грн. У липні під час повторної закупки він продав ще одну партію тротилу за таку саму суму, – ідеться у повідомленні.

Після отримання грошей військовослужбовця затримали. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці вилучили 120 тис. грн та мобільний телефон.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Його майно також арештовано.

Нагадаємо, у червні СБУ, ДБР та Нацполіція викрили ще чотири канали незаконного збуту трофейної зброї, боєприпасів і вибухових речовин у різних регіонах України.

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