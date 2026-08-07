Почти половина украинцев считают, что полномасштабная война будет длиться, по меньшей мере, до второй половины 2027 года или дольше. В то же время 61% граждан заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько необходимо.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 20 июля по 3 августа 2026 года.

Украинцы не готовы отдать Донбасс России

Социологи предложили респондентам оценить различные возможные сценарии завершения войны.

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Так, 60% украинцев заявили, что категорически не согласятся на передачу под контроль России всего Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности. Лишь 33% ответили, что могли бы принять такой вариант, хотя большинство из них назвали его очень сложным компромиссом. Еще 7% не определились.

В КМИС отмечают, что во всех регионах страны большинство населения отвергает сценарий вывода украинских войск из Донецкой области.

По сравнению с апрелем, неприятие такого варианта возросло в Киеве, центральных, северных и восточных областях. Лишь на Западе Украины стало несколько больше тех, кто готов согласиться на такую уступку, хотя и там большинство выступает против.

Отдельно социологи обратили внимание на настроения жителей столицы. Несмотря на постоянные массированные атаки России, готовность киевлян согласиться на вывод войск из Донецкой области снизилась с 34% до 26%, тогда как доля категорических противников такого сценария выросла с 62% до 69%.

В то же время молодые украинцы демонстрируют большую готовность поддержать такой компромисс.

Если среди людей старше 60 лет его готовы одобрить 22%, то среди украинцев 18–29 лет этот показатель составляет 42%.

В то же время даже в этой возрастной группе поддержка заметно снизилась по сравнению с апрелем, когда она достигала 54%.

Иная ситуация наблюдается в отношении сценария замораживания войны по нынешней линии фронта.

Если он будет сопровождаться предоставлением Украине гарантий безопасности, значительным финансированием и продолжением военной помощи, 59% респондентов заявили, что готовы его поддержать. В то же время большинство из них подчеркнули, что соглашаются на такой вариант неохотно.

Категорически против такого сценария высказались 31% опрошенных.

Как украинцы оценивают ход войны

Абсолютное большинство украинцев, 77%, убеждены, что Россия хоть и продолжает наступление, однако продвигается медленно, неся большие потери, а Украина способна и в дальнейшем эффективно сопротивляться.

В то же время лишь 12% разделяют пессимистическое мнение о том, что Россия добивается значительных успехов, а украинское сопротивление безнадежно. Еще 11% не смогли определиться.

В КМИС отмечают, что такие оценки практически не изменились по сравнению с январем 2026 года.

Опрос также показал, что граждане не рассчитывают на скорое завершение боевых действий.

Лишь 21% респондентов считают, что война может закончиться до конца 2026 года. Еще 15% ожидают ее завершения в первой половине 2027 года.

В то же время почти половина опрошенных, 45%, прогнозируют, что война продлится как минимум до второй половины 2027 года или дольше. Еще 19% не смогли ответить на этот вопрос.

После заметного снижения весной показатель готовности украинцев жить в условиях войны вновь вырос.

Если в апреле лишь 48% заявляли, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, то сейчас таких уже 61%.

Зато доля тех, кто готов выдерживать боевые действия лишь несколько месяцев или полгода, сократилась с 29% до 20%.

Опрос КМИС проводился с 20 июля по 3 августа 2026 года методом телефонных интервью среди 974 совершеннолетних граждан Украины, проживающих на подконтрольной правительству территории.

Погрешность до 4,1% относится к показателям, близким к 50%. Для показателей около 25% она составляет до 3,5%, около 10% — до 2,5%, около 5% — до 1,8%.

Напомним, 5 августа стало известно, что, согласно результатам опроса КМИС, 55% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому.

Уровень доверия к Зеленскому несколько снизился после кадровых решений и протестов, однако резкого обвала не произошло.

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