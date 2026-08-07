Более 1,5 тыс. мужчин без законных оснований признали негодными к военной службе и исключили из воинского учета на Закарпатье.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Незаконная схема “списания” военнообязанных в Мукачевском РТЦК: что известно

По данным следствия, схему организовали тогдашний руководитель Мукачевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и его подчиненный, который отвечал за воинский учет и бронирование.

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Следователи установили, что в течение 2022–2024 годов они вносили ложные сведения в воинско-учетные, медицинские и другие служебные документы. На их основании мужчин без законных оснований признавали негодными к военной службе и снимали с воинского учета.

За такую услугу, по информации правоохранителей, брали от $5 до $10 тыс.

Таким образом незаконно сняли с воинского учета как минимум 1 577 человек. Из них 1 142 мужчины были “списаны” якобы по состоянию здоровья.

Когда же возникла угроза разоблачения, фигуранты, по версии следствия, решили избавиться от улик.

В августе 2024 года тогдашний руководитель Мукачевского РТЦК и СП оформил фиктивный акт об изъятии и уничтожении справок, решений военно-врачебной комиссии и другой медицинской документации, которая по закону должна храниться 75 лет.

Впрочем, как отметил Руслан Кравченко, правоохранителям удалось восстановить нужную информацию с помощью данных НСЗУ, показаний свидетелей, экспертиз и других доказательств.

На данный момент уже 120 мужчин восстановлены на воинском учете, а проверка остальных продолжается.

В рамках расследования провели 17 обысков у действующих и бывших сотрудников Мукачевского ТЦК и СП, членов военно-медицинских комиссий и других фигурантов.

Двум бывшим чиновникам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Прокуратура будет настаивать на избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности освобождения под залог.

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