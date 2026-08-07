Понад 1,5 тис. чоловіків без законних підстав визнали непридатними до військової служби та виключили з військового обліку на Закарпатті.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Незаконна схема “списання” військовозобов’язаних у Мукачівському РТЦК: що відомо

За даними слідства, схему організували тодішній керівник Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та його підлеглий, який відповідав за військовий облік і бронювання.

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Слідчі встановили, що упродовж 2022–2024 років вони вносили неправдиві відомості до військово-облікових, медичних та інших службових документів. На їхній підставі чоловіків без законних підстав визнавали непридатними до військової служби та виключали з військового обліку.

За таку послугу, за інформацією правоохоронців, брали від $5 до $10 тис.

У такий спосіб незаконно виключили з військового обліку щонайменше 1 577 осіб. Із них 1 142 чоловіків були “списані” нібито за станом здоров’я.

Коли ж виникла загроза викриття, фігуранти, за версією слідства, вирішили позбутися доказів.

У серпні 2024 року тодішній керівник Мукачівського РТЦК та СП оформив фіктивний акт про вилучення та знищення довідок, рішень військово-лікарської комісії та іншої медичної документації, яка, відповідно до законодавства, повинна зберігатися 75 років.

Втім, як зазначив Руслан Кравченко, правоохоронцям вдалося відновити необхідну інформацію за допомогою даних НСЗУ, показань свідків, експертиз та інших доказів.

Наразі вже 120 чоловіків поновили на військовому обліку, а перевірка щодо решти триває.

У межах розслідування проведено 17 обшуків у чинних і колишніх працівників Мукачівського ТЦК та СП, членів військово-лікарських комісій та інших фігурантів.

Двом колишнім посадовцям повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Прокуратура наполягатиме на обранні їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

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