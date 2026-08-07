Взрывы в Москве (Россия) прогремели днем 7 августа.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Взрывы в Москве 7 августа: что известно

По данным российских Telegram-каналов, мощный взрыв прогремел около 11:00 по местному времени. Его слышали сразу в нескольких районах Москвы и в населенных пунктах Подмосковья.

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Очевидцы рассказывают, что громкий звук был слышен как в жилых домах, так и в офисах в центре города. Также о взрыве сообщили жители районов станций метро Варшавская и Домодедовская.

По словам местных жителей, ударная волна была настолько сильной, что во многих квартирах задрожали окна и стены.

По данным российских мониторинговых каналов, звук, похожий на взрыв, мог возникнуть из-за перехода военного самолета на сверхзвуковую скорость.

При этом никаких видимых признаков взрыва, пожара или места возможного попадания очевидцы не заметили.

На данный момент официальные службы и власти Москвы не сообщали о причинах инцидента и не комментировали информацию о мощном взрыве.

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