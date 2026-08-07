Вибухи у Москві (Росія) прогриміли вдень 7 серпня.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Вибухи у Москві 7 серпня: що відомо

За даними російських Telegram-каналів, потужний вибух пролунав близько 11:00 за місцевим часом. Його чули одразу в кількох районах Москви та в населених пунктах Підмосков’я.

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Очевидці розповідають, що гучний звук було чути як у житлових будинках, так і в офісах у центрі міста. Також про вибух повідомили мешканці районів станцій метро Варшавська та Домодєдовська.

За словами місцевих жителів, ударна хвиля була настільки сильною, що в багатьох квартирах затремтіли вікна та стіни.

За даними російських моніторингових каналів, звук, схожий на вибух, міг виникнути через перехід військового літака на ультразвук.

Водночас жодних візуальних ознак вибуху, пожежі чи місця можливого влучання очевидці не зафіксували.

Станом на зараз офіційні служби та влада Москви не повідомляли про причини інциденту і не коментували інформацію про потужний вибух.

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