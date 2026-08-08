СБС поразили еще 12 судов “теневого флота” РФ в Черном и Азовском морях
Силы беспилотных систем поразили еще 12 судов теневого флота РФ в Черном и Азовском морях.
Об этом сообщается в соцсетях Сил беспилотных систем (СБС).
Операция МоЛоЧКа: сколько судов поразили
В частности, в течение 1-8 августа операторы 414 отдельной бригады Птицы Мадяра, 20 отдельной бригады К-2 и 413 полка Рейд поразили еще 12 вражеских плавсредств.
Российские военные пытались противодействовать работе украинских операторов, в том числе с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь. Но это никак не помешало украинским военным продолжить выполнение поставленных задач.
ЗРК Панцирь — это современная российская система противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенная для защиты военных и промышленных объектов. Имеет 12 зенитных управляемых ракет и две автоматические 30-миллиметровые пушки.
Операция Молочка по уничтожению или поражению плавсредств теневого флота РФ продолжается с 6 июля. С начала операции и до 8 августа операторы СБС результативно отработали по 218 плавсредствам.
Из них:
- 134 — в Азовском море,
- 84 – в Черном море.
В Силах беспилотных систем подчеркивают, что работа по уменьшению российского теневого флота продолжается.
Накануне сообщалось, что дроны СБС за 48 часов поразили 102 российских целей в оперативной глубине противника. Под удары попали 10 электроподстанций, шесть судов так называемого теневого флота РФ, склады, РЛС, ЗРК Бук и транспортно-перегрузочные пункты.