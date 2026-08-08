Силы беспилотных систем поразили еще 12 судов теневого флота РФ в Черном и Азовском морях.

Об этом сообщается в соцсетях Сил беспилотных систем (СБС).

Операция МоЛоЧКа: сколько судов поразили

В частности, в течение 1-8 августа операторы 414 отдельной бригады Птицы Мадяра, 20 отдельной бригады К-2 и 413 полка Рейд поразили еще 12 вражеских плавсредств.

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Российские военные пытались противодействовать работе украинских операторов, в том числе с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь. Но это никак не помешало украинским военным продолжить выполнение поставленных задач.

ЗРК Панцирь — это современная российская система противовоздушной обороны ближнего действия, предназначенная для защиты военных и промышленных объектов. Имеет 12 зенитных управляемых ракет и две автоматические 30-миллиметровые пушки.

Операция Молочка по уничтожению или поражению плавсредств теневого флота РФ продолжается с 6 июля. С начала операции и до 8 августа операторы СБС результативно отработали по 218 плавсредствам.

Из них:

134 — в Азовском море,

84 – в Черном море.

В Силах беспилотных систем подчеркивают, что работа по уменьшению российского теневого флота продолжается.

Накануне сообщалось, что дроны СБС за 48 часов поразили 102 российских целей в оперативной глубине противника. Под удары попали 10 электроподстанций, шесть судов так называемого теневого флота РФ, склады, РЛС, ЗРК Бук и транспортно-перегрузочные пункты.

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