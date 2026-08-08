СБС уразили ще 12 суден “тіньового флоту” РФ у Чорному та Азовському морях
Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях.
Про це повідомляється у соцмережах Сил безпілотних систем (СБС).
Операція МоЛоЧКа: скільки суден уразили
Зокрема, протягом 1–8 серпня оператори 414 окремої бригади Птахи Мадяра, 20 окремої бригади К-2 та 413-го полку Рейд уразили ще 12 ворожих плавзасобів.
Російські військові намагалися протидіяти роботі українських операторів, зокрема за допомогою зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир. Та це аж ніяк не завадило українським військовим продовжити виконання поставлених завдань.
ЗРК Панцир — це сучасна російська система протиповітряної оборони ближньої дії, створена для захисту військових і промислових об’єктів. Має 12 зенітних керованих ракет та дві автоматичні 30-міліметрові гармати.
Операція МоЛоЧКа зі знищення або ураження плавзасобів тіньового флоту РФ триває з 6 липня. Від початку операції й до 8 серпня оператори СБС результативно відпрацювали по 218 плавзасобах.
Із них:
- 134 — в Азовському морі,
- 84 — у Чорному морі.
У Силах безпілотних систем наголошують, що робота зі зменшення російського тіньового флоту триває.
Напередодні повідомлялося, що дрони СБС за 48 годин уразили 102 російські цілі в оперативній глибині противника. Під удари потрапили 10 електропідстанцій, шість суден так званого тіньового флоту РФ, склади, РЛС, ЗРК Бук і транспортно-перевантажувальні пункти.