Сили безпілотних систем уразили ще 12 суден тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляється у соцмережах Сил безпілотних систем (СБС).

Операція МоЛоЧКа: скільки суден уразили

Зокрема, протягом 1–8 серпня оператори 414 окремої бригади Птахи Мадяра, 20 окремої бригади К-2 та 413-го полку Рейд уразили ще 12 ворожих плавзасобів.

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Російські військові намагалися протидіяти роботі українських операторів, зокрема за допомогою зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир. Та це аж ніяк не завадило українським військовим продовжити виконання поставлених завдань.

ЗРК Панцир — це сучасна російська система протиповітряної оборони ближньої дії, створена для захисту військових і промислових об’єктів. Має 12 зенітних керованих ракет та дві автоматичні 30-міліметрові гармати.

Операція МоЛоЧКа зі знищення або ураження плавзасобів тіньового флоту РФ триває з 6 липня. Від початку операції й до 8 серпня оператори СБС результативно відпрацювали по 218 плавзасобах.

Із них:

134 — в Азовському морі,

84 — у Чорному морі.

У Силах безпілотних систем наголошують, що робота зі зменшення російського тіньового флоту триває.

Напередодні повідомлялося, що дрони СБС за 48 годин уразили 102 російські цілі в оперативній глибині противника. Під удари потрапили 10 електропідстанцій, шість суден так званого тіньового флоту РФ, склади, РЛС, ЗРК Бук і транспортно-перевантажувальні пункти.

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