У місті Марганець Дніпропетровської області почали заповнювати водопровідну мережу. Воду запустили в систему самопливом.

Про це повідомив міський глава Марганця Геннадій Боровик.

У Марганці відновлюється водопостачання

За інформацією мера, потрібен певний час, щоб вода з’явилася в кожній оселі у Марганці. За його словами, мережі мають повністю наповнитися та вийти на належний робочий тиск.

Зараз дивляться

– ​Підключення відбуватиметься поетапно. У різних районах міста вода з’являтиметься не одночасно. ​Дякую за терпіння. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути стабільне водопостачання в усі домівки, – заявив він.

Вранці 8 серпня Геннадій Боровик повідомив, що вода вже поступово почала надходити до Марганецького водоканалу. За його словами, триває технологічний процес заповнення системи та резервуарів.

Він пояснив, що мережі мають наповнюватися поступово для уникнення гідроударів і поривів на лінії. Мер додав, що фахівці водоканалу працюють у посиленому режимі, моніторять тиск у мережі та стан обладнання, щоб вийти на робочу потужність.

Відсутність води в Марганці: що сталося

6 серпня прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що вже кілька діб поспіль відсутнє централізоване водопостачання у Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровської області.

За його словами, така ситуація виникла через аварію на магістральному водогоні та несвоєчасні дії відповідальних посадовців.

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